रोहित शर्मा हुए कोरोना संक्रमित, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका

Highlights रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित, लीसेस्टरशायर के खिलाफ जारी अभ्यास मैच के बीच आई रिपोर्ट। बीसीसीआई ने बताया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में रोहित शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच 1 जुलाई से, ये पिछले साल की पांच मैचों की सीरीज का एक मैच है जो नहीं हो सका था।

बर्मिंघम: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से ठीक पहले कोविड संक्रमित हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई है। BCCI ने ट्वीट किया, 'टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा शनिवार को किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) में COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं। वह फिलहाल टीम के होटल में आइसोलेशन में हैं और उन्हें BCCI की मेडिकल टीम की देखरेख में रखा गया हैं।'

UPDATE - #TeamIndia Captain Mr Rohit Sharma has tested positive for COVID-19 following a Rapid Antigen Test (RAT) conducted on Saturday. He is currently in isolation at the team hotel and is under the care of the BCCI Medical Team.