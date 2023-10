Rohit Sharma World Cup 2023 Ind vs Afg: गेल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, 555 छक्के के साथ पहले नंबर पर, यहां देखें दुनिया के टॉप-5 खिलाड़ी

Highlights रोहित शर्मा ने एक कारनामा कर दिया। सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, सर विवियन रिचर्ड्स और सौरव गांगुली से रोहित आगे निकल गए है। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

Rohit Sharma World Cup 2023 India vs Afghanistan: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने धमाका कर दिया। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। दुनिया के पहले खिलाड़ी हो गए। 30 गेंद में अर्धशतक पूरे किए।

HISTORY CREATED IN DELHI...!!!



Rohit Sharma has most sixes in international cricket now.



- The Hitman, The six hitting machine....!!! pic.twitter.com/xT2IDXNuOc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 11, 2023

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्केः

555* - रोहित शर्मा

553 - क्रिस गेल

476 - शाहिद अफरीदी

398 - ब्रेंडन मैकुलम

383 - मार्टिन गुप्टिल।

रोहित शर्मा ने एक कारनामा कर दिया। विश्व कप में 1000 रन पूरे किए। डेविड वार्नर की बराबरी की। सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, सर विवियन रिचर्ड्स और सौरव गांगुली से रोहित आगे निकल गए है।

विश्व कप में 1,000 रन के लिए सबसे कम पारीः

19 - डेविड वार्नर

19 - रोहित शर्मा

20 - सचिन तेंदुलकर

20- एबी डिविलियर्स

21 - सर विवियन रिचर्ड्स

21 - सौरव गांगुली।

ROHIT SHARMA BECOMES THE FASTEST INDIAN TO COMPLETE 1000 RUNS IN WORLD CUP HISTORY.



- This is Hitman 🔥 pic.twitter.com/Fbpbz5Eire — Johns. (@CricCrazyJohns) October 11, 2023

वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रनः

2278 - सचिन तेंदुलकर

1115 - विराट कोहली

1009* - रोहित शर्मा

1006 - सौरव गांगुली

860 - राहुल द्रविड़।