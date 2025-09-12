Highlights Rohit Sharma Viral Video: वनडे में वापसी को तैयार रोहित शर्मा, बोले 'Iam Here Again'

Rohit Sharma Share Video: टीम इंडिया वनडे कप्तान रोहित शर्मा वापसी के लिए तैयार हैं, रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों की सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। इसमें रोहित नेट्स में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं आखिरी बार रोहित चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान में उतरे थे। रोहित वीडियो में ग्रेट टी-शर्ट और शॉर्ट्स में मैदान में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, वीडियो की शुरुआत में रोहित कहते हैं कि 'मैं फिर से आ रहा हूं'। रोहित के फैंस वीडियो पर खूब कमेंट और लाइक्स कर रहे हैं और उनकी वापसी का इंतजार भी कर रहे हैं, वीडियो देखकर तो साफ नजर आ रहा है की फिलहाल रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का प्लान नहीं है।