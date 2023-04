SRH vs MI: कप्तान रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में 6 हजार रन बनाने वाले बने चौथे खिलाड़ी

Highlights SRH के खिलाफ उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर 6 हजार रन पूरे किए हिटमैन ने अपनी पारी में छह चौके लगाते हुए हैदराबाद के खिलाफ 18 गेंदों में 28 रन बनाए इस मैच में मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए

IPL 2023: मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित दुनिया की सबसे अमीर टी20 लीग में 6,000 रन पूरे करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी और कप्तान, एमआई आइकन रोहित कोहली (6844 रन), धवन (6477) और डेविड वार्नर (6109) के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में 6,000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। मुंबई के कप्तान रोहित ने अपने 232वें आईपीएल मैच में इस उपलब्धि को हासिल किया।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की पारी के दूसरे ओवर में मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित ने बैक-टू-बैक चौके मारे। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर 6 हजार रन पूरे किए। रोहित ने इसी ओवर में चौके की हैट्रिक भी लगाई। खेल के चौथे ओवर में तेज गेंदबाज थंगारासु नटराजन ने MI के कप्तान को आउट कर उनकी पारी को समाप्त किया। हिटमैन ने अपनी पारी में छह चौके लगाते हुए हैदराबाद के खिलाफ 18 गेंदों में 28 रन बनाए।

इस मैच में मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए हैं और जीत के लिए एसआरएच को 193 रनों का लक्ष्य दिया है। मुंबई के लिए ग्रीन ने 40 गेंद में नाबाद 64 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 38 रनों की अहम पारी खेली। जबकि तिलक वर्मा ने 17 गेंद में 37 रन ठोके। टिम डेविड ने नाबाद 16 और सूर्यकुमार यादव ने 7 रनों का योगदान दिया।

Most runs in IPL history:



Kohli - 6844

Dhawan - 6477

Warner - 6109

Rohit - 6000*

Raina - 5528



