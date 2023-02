पाक क्रिकेटर सोहेल खान ने रोहित शर्मा को विराट कोहली से बताया बेहतर, जानें क्या है कारण

Highlights सोहेल खान ने कहा कि विराट कोहली एक महान बल्लेबाज हैं, लेकिन रोहित शर्मा कोहली से भी बेहतर हैं। खान ने कहा कि हारिस रऊफ की गेंद पर विराट कोहली का छक्का मारना कोई मुश्किल शॉट नहीं था। खान ने कहा कि विराट कोहली मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं टीम में नया खिलाड़ी होने के बावजूद बहुत ज्यादा बोलता हूं।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के ऑलराउंडर सोहेल खान एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को लेकर दिए बयान की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार सोहेल ने रोहित शर्मा से विराट कोहली तुलना की। पाकिस्तानी पत्रकार फरीद खान के अनुसार, सोहेल खान ने कहा कि विराट कोहली एक महान बल्लेबाज हैं, लेकिन रोहित शर्मा कोहली से भी बेहतर हैं।

"Virat Kohli is a great batter, but Rohit Sharma is even better than Kohli. Rohit is technically better, he plays late and has a lot of time. Rohit ruled world cricket for 10-12 years," Pakistan bowler Sohail Khan. — Farid Khan (@_FaridKhan) February 2, 2023

उन्होंने ये भी कहा कि रोहित तकनीकी रूप से बेहतर हैं, वह देर से खेलते हैं और उनके पास काफी समय है। रोहित ने 10-12 साल तक विश्व क्रिकेट पर राज किया। हारिस रऊफ की गेंद पर विराट कोहली का छक्का मारना कोई मुश्किल शॉट नहीं था। उसने सिर्फ अपने लिए जगह बनाई और सीधे मारा। इसे हार्ड लेंथ पर फेंका गया था और वह इसे कवर की तरफ भी हिट कर सकते थे। यह एक अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट था।

"Virat Kohli's six to Haris Rauf was not a difficult shot to hit. He just made room for himself and hit it straight. It was bowled at hard length and he could have hit it towards cover too. It was a good shot on a good ball," Pakistan bowler Sohail Khan. — Farid Khan (@_FaridKhan) February 2, 2023

फरीद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सोहेल खान ने कहा, "विराट कोहली मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं टीम में नया खिलाड़ी होने के बावजूद बहुत ज्यादा बोलता हूं। मैंने उससे कहा 'बेटा, जब तुम भारत अंडर-19 के लिए खेल रहे थे, मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था'। मैं 2006 से पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेल रहा हूं, तब मैं चोटिल हो गया था।"

"We want peace with our neighbours but if the Indians don't want that then we're not bound either," Pakistan bowler Sohail Khan. — Farid Khan (@_FaridKhan) February 2, 2023

सोहेल ने कहा, "मेरी भारत में क्रिकेट खेलने की कोई इच्छा नहीं है। मैं लॉर्ड्स में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में खेलना पसंद करूंगा। मैं भारत में नहीं खेलना चाहता जहां भीड़ में बहुत शोर होता है, वे हमेशा चिल्लाते और हूटिंग करते हैं। विराट कोहली एक ब्रांड हैं, वह एक महान बल्लेबाज हैं लेकिन जब मैं मैदान पर होता हूं तो मुझे परवाह नहीं होती कि बल्लेबाज कौन है।"

"I don't believe people listen to what Gautam Gambhir says or what his views about Pakistan are. I don't even know who Gambhir is. Next question please," Sohail Khan. — Farid Khan (@_FaridKhan) February 2, 2023

"Virat Kohli came to me and told me I talk too much despite being a newcomer in the team. I told him 'son, when you were playing for India U19, I was playing Test cricket for Pakistan'. I have been playing Tests for Pakistan since 2006 then I got injured," Sohail Khan. — Farid Khan (@_FaridKhan) February 2, 2023

उन्होंने ये भी कहा, "मेरा काम विकेट हासिल करना है और मैंने कोहली को आउट किया। जब मैंने 2015 विश्व कप में भारत का सामना किया, तो मैंने उनका पूरा शीर्ष क्रम हटा दिया और पांच विकेट हासिल किए। मुझे नहीं लगता कि लोग गौतम गंभीर की बात सुनते हैं या पाकिस्तान के बारे में उनके विचार क्या हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि गंभीर कौन है।"