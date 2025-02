Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: अक्तूबर 2023 के बाद शतक?, रन बनाना जितना आसान लगता उतना आसान नहीं?, कप्तान रोहित शर्मा बोले...

Highlights मैं लंबे समय से खेल रहा हूं और मैं जानता हूं कि मुझसे क्या उम्मीद लगाई जा रही है। आपने ढेर सारे रन बनाए हों तो इसके कुछ मायने होते हैं। चार विकेट से जीत हासिल करके तीन मैच की श्रृंखला में 2–0 से अजेय बढ़त बनाई।

Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक बनाकर फॉर्म में वापसी करने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसे एक अन्य पारी करार दिया लेकिन साथ ही स्वीकार किया कि रन बनाना जितना आसान लगता है वह उतना आसान नहीं होता है। रोहित ने 90 गेंद पर 119 रन बनाए जिसमें 12 चौके और सात छक्के शामिल हैं। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने दूसरे वनडे में चार विकेट से जीत हासिल करके तीन मैच की श्रृंखला में 2–0 से अजेय बढ़त बनाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जारी किए गए वीडियो में रोहित ने कहा, ‘‘ जब आप इतने बरसों से खेल रहे होते हैं और आपने ढेर सारे रन बनाए हों तो इसके कुछ मायने होते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं लंबे समय से खेल रहा हूं और मैं जानता हूं कि मुझसे क्या उम्मीद लगाई जा रही है।

इसलिए यह मैदान पर उतरकर अपना स्वाभाविक खेल खेलने से जुड़ा है और मैंने आज (रविवार) यही किया।’’ रोहित का यह वनडे क्रिकेट में अक्टूबर 2023 के बाद पहला शतक था। इस दौरान उन्होंने 13 मैच खेले जिसमें पांच अर्धशतक लगाए। अगर सभी प्रारूप की बात करें तो यह मार्च 2024 के बाद उनका पहला सैकड़ा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे दिमाग में केवल यही बात थी कि मुझे जिस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए मैं वैसा ही करूंगा। एक या दो पारियों से मेरा नजरिया नहीं बदलेगा। यह भी एक अन्य पारी की तरह थी।’’ रोहित ने हालांकि स्वीकार किया कि पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के बावजूद फॉर्म में वापसी करना आसान नहीं होता है।

उन्होंने कहा, ‘‘आपने कुछ अच्छा किया होगा तभी आपने इतने अधिक रन बनाए हैं। आपको केवल इस मानसिकता में लौटने की जरूरत होती है क्योंकि आप जानते हैं कि रन कैसे बनाए जाते हैं।’’ रोहित ने कहा, ‘‘रन बनाना उतना आसान नहीं होता है जितना कि लगता है।

लेकिन मैं खेल का पूरा आनंद ले रहा था और आप इसी के लिए खेलते हो। मैंने किसी अन्य चीज की तुलना में खेल का अधिक आनंद लिया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। हमारा काम मैदान पर उतर कर खेलना है। जब आपको लगता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो यह काफी मायने रखता है।’’