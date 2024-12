Rohit Sharma IND vs AUS 4th Test: 9 टेस्ट, 16 पारी और 167 रन, सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास लेंगे रोहित शर्मा?, चौथे टेस्ट में बनाए 12 रन

Highlights Rohit Sharma IND vs AUS 4th Test: संन्यास लेने वाले रोहित टेस्ट को भी अलविदा कहेंगे। Rohit Sharma IND vs AUS 4th Test: चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एकदिवसीय मैच से संन्यास ले लेंगे। Rohit Sharma IND vs AUS 4th Test: अजित अगरकर मेलबर्न में हैं और रोहित शर्मा से बात कर चुके हैं।

Rohit Sharma IND vs AUS 4th Test: सिडनी टेस्ट के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा संन्यास लेंगे। कप्तान हिटमैन फॉर्म को लेकर सुपर फ्लॉप चल रहे हैं। टी20 विश्व कप जीतने के बाद संन्यास लेने वाले रोहित टेस्ट को भी अलविदा कहेंगे। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एकदिवसीय मैच से संन्यास ले लेंगे। राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर मेलबर्न में हैं और रोहित शर्मा से बात कर चुके हैं। दोनों में भविष्य को लेकर बात भी हुई हो क्योंकि भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। पिछले 09 टेस्ट की 16 पारियों में रोहित ने सिर्फ 167 रन बनाये हैं।

4TH Test. WICKET! 16.1: Rohit Sharma 9(40) ct Mitchell Marsh b Pat Cummins, India 25/1 https://t.co/njfhCncRdL#AUSvIND — BCCI (@BCCI) December 30, 2024

Dropped Shubman Gill who was 2nd highest run scorer of India this year



Changed batting position of KL Rahul who was doing well at opening



Rohit Sharma did all this just to score 12 runs across 2 innings, Shameless.#RohitSharma#ShubmanGill#KLRahulpic.twitter.com/s6fhUnDrMF— Prateek (@prateek_295) December 30, 2024

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन कप्तान रोहित शर्मा की अति रक्षात्मक शैली ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। रोहित ने 40 गेंद में नौ रन बनाए और टेस्ट मैचों में दसवीं बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का शिकार हुए। लग रहा था कि रोहित शीर्षक्रम पर अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखाएंगे, लेकिन खराब फॉर्म के बीच रक्षात्मक खेल दिखाने की कोशिश की।

I will not watch the test match as long as Rohit Sharma is in the test match, and you will see that Team India will lose the 5th test match also if Rohit Sharma plays, Rohit should take retirement now 🙏🏻#INDvsAUS#RohitSharma#YashasviJaiswalpic.twitter.com/vqupPkmeSQ — Aaditi Raj yadav (@aaditi_raj07) December 30, 2024

एक बार फिर रोहित शर्मा सस्ते में आउट हुए और फिर उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई जो लाजमी भी हैं। अभी सिडनी टेस्ट की दो पारियां बाकी है। अगर वह रन नहीं बनाता है तो सवाल तो उठेंगे।पैट कमिंस की शॉर्ट गेंद पर भारतीय कप्तान केआउट होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि वह टेस्ट क्रिकेट से विदा कब लेंगे।

एक तो वह फॉर्म में नहीं हैं और स्थिर लग रही प्रारंभिक जोड़ी में बदलाव करके टीम का संतुलन भी बिगड़ गया है। ऐसी अटकलें हैं कि अगर भारत विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिये क्वालीफाई नहीं कर पाता है तो सिडनी उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। क्या रोहित टीम के लिये सिडनी टेस्ट से खुद को बाहर रखकर फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को यशस्वी जायसवाल के साथ पारी का आगाज करने देंगे।

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आईपीएल में अपने खेलने के दिनों में एक बार खुद को बाहर कर दिया था। अगर रविचंद्रन अश्विन को यह जताकर संन्यास लेने के लिये विवश किया जाता है कि वह विदेश में पहली पसंद के दो स्पिनरों में से नहीं हैं तो क्या भारतीय कप्तान को यह नहीं बताना चाहिये कि वह टेस्ट में शीर्ष छह में नहीं हैं जिनकी जगह टीम में पक्की है।

सात सप्ताह बाद वनडे प्रारूप में चैम्पियंस ट्रॉफी खेली जानी है और वनडे में रोहित का कोई सानी नहीं। मौजूदा खराब फॉर्म से उनका मनोबल गिरा होगा लेकिन अगर टेस्ट की जिम्मेदारी हट जाती है तो वह खुलकर खेल सकेंगे। रोहित और विराट कोहली दोनों ही खराब फॉर्म में हैं लेकिन अंतर इतना है कि क्रीज पर दोनों कैसे दिखते हैं।

रोहित आसानी से विकेट गंवाते आये हैं। यहां बहुत ही खराब शॉट खेलकर वह पवेलियन लौटे। बतौर कप्तान भी अभी तक इस सीरीज में उन्होंने बहुत प्रभावित नहीं किया है। लिहाजा कप्तान को जल्दी ही फैसला लेना होगा । शायद उनकी टीम इसका इंतजार कर रही है।