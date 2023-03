Rohit Sharma 2023: जयसूर्या से आगे निकले भारतीय कप्तान, 243 वनडे मैच और 275 छक्के, आफरीदी और गेल आगे, यहां देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी 351 छक्कों के साथ शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 331 छक्के लगाए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 229 छक्के के साथ पांचवें पायदान पर हैं।

Rohit Sharma 2023: टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा ने एक और कारनामा अपने नाम कर लिया। दुनिया के तीसरे और भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 243 एकदिवसीय मैच में 275 छक्के लगा चुके हैं। वनडे के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम और तीसरे मैच में 275 छक्के पूरे किए। रोहित ने श्रीलंका के दिग्गज सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 270 छक्के हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी 351 छक्कों के साथ शीर्ष पर हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 331 छक्के लगाए हैं।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 229 छक्के के साथ पांचवें पायदान पर हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने सीरीज के आखिरी मैच में 17 गेंद में 30 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।हार्दिक पंड्या के शानदार शुरुआती स्पैल और कुलदीप यादव की फिरकी ने आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगाम कसी लेकिन उसके पुछल्ले बल्लेबाजों ने बुधवार को यहां तीसरे और अंतिम वनडे में भारत के खिलाफ 49 ओवर में सिमटने से पहले 269 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में मदद की।

पंड्या (आठ ओवर में 44 रन देकर तीन विकेट) ने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आउट किया तो कुलदीप ने चेन्नई की मददगार पिच पर ऐसी शानदार गेंद पर एलेक्स कैरी को आउट किया जो ‘बॉल ऑफ द सीरीज’ रही। बायें हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप की लेग ब्रेक गेंद पर कैरी चकमा खाकर बोल्ड हुए और इस भारतीय गेंदबाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

आस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 138 रन था लेकिन कैरी और मार्क स्टोइनिस (25) के बीच छठे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी तथा सीन एबोट (26) और एशटन एगर (17) के बीच आठवें विकेट के लिये 42 रन की साझेदारी से मेहमान टीम ने दबदबा बनाया। फिर मिचेल स्टार्क और एडम जम्पा ने अंतिम विकेट के लिये महत्वपूर्ण 22 रन जोड़े।

आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद मिचेल मार्श (47 गेंद में 47 रन) और ट्रेविस हेड (31 गेंद में 33 रन) ने पहले विकेट के लिये 68 रन जोड़कर इसे सही साबित किया। पर पंड्या ने अपने पहले तीन ओवरों में तीन अलग अलग तरह की गेंदों पर विकेट झटककर लय पूरी तरह से मेजबान टीम के पक्ष में कर दी।

डेविड वॉर्नर (31 गेंद में 23 रन) और मार्नस लाबुशेन (45 गेंद में 28 रन)को अपने शॉट चयन का खामियाजा भुगतना पड़ा और दोनों कुलदीप की गेंदों का शिकार बने। एलेक्स कैरी ने 46 गेंद में 38 रन जोड़ लिये थे, पर वह भारत के स्टार के स्पिनर के झांसे में फंसकर पवेलियन पहुंच गये।

