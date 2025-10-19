AUS vs IND: रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में हुए भले फ्लॉप, लेकिन बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड

Australia vs India, 1st ODI: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले अपने देश के पांचवें खिलाड़ी बन गए। हालांकि वह इस मुकाबले में 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए।

रोहित सचिन तेंदुलकर (664 मैच), विराट कोहली (551 मैच), एमएस धोनी (538 मैच) और राहुल द्रविड़ (509 मैच) जैसे शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने उच्चतम स्तर पर 500 या उससे अधिक मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है।

38 वर्षीय रोहित, जो अपना 274वां एकदिवसीय मैच खेल रहे हैं, 67 टेस्ट और 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी खेल चुके हैं। उन्होंने पिछले साल जून में भारत की विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और इस साल की शुरुआत में अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया था।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच इस साल मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद रोहित का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है, जिसे भारत ने चार विकेट से जीतकर खिताब जीता था।

मौजूदा श्रृंखला से पहले रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया गया था, जो भारत के मौजूदा टेस्ट कप्तान भी हैं।

