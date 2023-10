रोहित शर्मा विश्वकप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, सचिन को पीछे छोड़ा, मैच में की रिकॉर्ड्स की बारिश

Highlights भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ा शतक विश्वकप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पहले नंबर पर पहुंचे रोहित के अब 7 शतक हो गए हैं

Rohit Sharma World Cup 2023 India vs Afghanistan: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए शानदार शतक जड़ा है। रोहित ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक सिर्फ 63 गेंदों में पूरा किया। इसके साथ ही रोहित अब विश्वकप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। तेंदुलकर के 6 शतक थे जबकि रोहित के अब 7 शतक हो गए हैं।

Topping The Charts! 🔝



Most Hundreds (7️⃣) in ODI World Cups 🤝 Rohit Sharma



Take a bow! 🙌 #CWC23 | #TeamIndia | #INDvAFG | #MeninBluepic.twitter.com/VlkIlXCwvA