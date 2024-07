VIDEO: सूर्या के ठुमके, रोहित का भांगड़ा, जश्न में डूबी दिल्ली, एयरपोर्ट से होटल तक फैन्स का हल्ला, देखें वीडियो

Highlights Rohit Sharma Danced: सूर्या के ठुमके, रोहित का भांगड़ा Suryakumar yadav performed Bhangra: जश्न में डूबी दिल्ली, एयरपोर्ट से होटल तक फैन्स का हल्ला Rohit sharma performed Bhangra: होटल पहुंची टीम इंडिया काटा केक, मोदी से मिलेगी टीम इंडिया

Rohit Sharma Danced: टी20 विश्व कप जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम बृहस्पतिवार को विशेष विमान से अपने वतन लौट आई। लगातार बूंदाबादी के बीच हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी रही जिससे प्रंशसक खिलाड़ियों से निश्चित दूरी पर ही रहे।

Indian Team at ITC Maurya.



Watch Rohit Sharma dance at the team’s arrival in Delhi after their grand win at the T20 World Cup.#T20WorldCup#IndianCricketTeampic.twitter.com/sCp0YUYoZE