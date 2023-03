Rohit Sharma IND vs AUS: 438 मैच में 17000 रन, सचिन, विराट और धोनी क्लब में रोहित, देखें टॉप-6 लिस्ट

Highlights ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में अच्छी शुरुआत की। 58 गेंदों पर 35 रन बनाए। 3 चौके और एक छक्का भी लगाया। रोहित भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17000 रन के आंकड़े को पार कर लिया।

Rohit Sharma IND vs AUS: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा चौथे और अंतिम टेस्ट में एक और मुकाम अपने नाम किया। ऐसा करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज हैं। शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में अच्छी शुरुआत की और 58 गेंदों पर 35 रन बनाए। 3 चौके और एक छक्का भी लगाया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐतिहासिक मील के पत्थर तक पहुंचे। रोहित भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17000 रन के आंकड़े को पार कर लिया। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देश के लिए 6 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और एमएस धोनी जैसे दिग्गज ही भारत के लिए 17000 रन पूरे किए हैं।

Rohit Sharma in Tests in India: Matches - 24 Runs - 2002 Average - 66.73 Hundreds - 8 Fifties - 6 Hitman is the 2nd fastest Indian to complete 2000 runs in India. pic.twitter.com/hytQG5GYSj

1ः सचिन तेंदुलकर - 664 मैच, 34357 रन

2ः विराट कोहली - 494 मैच, 25,047 रन

3ः राहुल द्रविड़ - 504 मैच, 24064 रन

4ः सौरव गांगुली - 421 मैच, 18433 रन

5ः एमएस धोनी - 535 मैच, 17092 रन

6ः रोहित शर्मा - 438 मैच, 17,000* रन।

सभी प्रारूपों में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गिल ने अंतिम एकादश में केएल राहुल पर प्राथमिकता दिए जाने को सही साबित करते हुए 235 गेंदों पर 128 रन बनाए जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में दूसरा शतक और सर्वोच्च स्कोर है।

