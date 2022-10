बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी, भारत के पूर्व कप्तान की जगह ली, 1983 विश्व कप में झटके थे 18 विकेट

Highlights रोजर बिन्नी ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह ली है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे और अब निकाय में अपना पद छोड़ देंगे। मध्यम तेज गेंदबाज 1983 में भारत की ऐतिहासिक विश्व कप जीत के हीरो हैं।

मुंबईः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का 36वां अध्यक्ष बनाया गया। मुंबई में बीसीसीआई एजीएम में उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई। बिन्नी ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह ली है।

67 वर्षीय बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। पदाधिकारियों के अगले समूह का चुनाव केवल एक औपचारिकता थी, क्योंकि सभी का निर्विरोध चुना जाना तय था। बिन्नी अपने हालिया कार्यकाल में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे और अब राज्य निकाय में अपना पद छोड़ देंगे।

Former India cricketer Roger Binny appointed as the next BCCI President taking over from Sourav Ganguly.



