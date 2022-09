Road Safety World Series T20 2022: सचिन तेंदुलकर ने जीता दिल, 55 आदिवासी बच्चे जीवन में पहली बार स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे

Highlights सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन (एसटीएफ) की पहल के तहत दिया गया। आयोजकों की जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। भीगे मैदान की स्थिति देखकर मुकाबला बिना किसी नतीजे के रद्द कर दिया गया।

Road Safety World Series T20 2022: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 55 आदिवासी बच्चों को सोमवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंडिया लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का टी-20 मैच देखने के लिए आमंत्रित किया।

यह आमंत्रण परमार्थिक संगठन सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन (एसटीएफ) की पहल के तहत दिया गया। स्पर्धा के आयोजकों की जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक 55 आदिवासी बच्चे अपने जीवन में पहली बार किसी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच के गवाह बनने पहुंचे थे।

हालांकि, ये मैच बारिश के कारण बाधित हुआ। बाद में भीगे मैदान की स्थिति देखकर मुकाबला बिना किसी नतीजे के रद्द कर दिया गया। बारिश की शुरुआत से पहले, मुकाबले में कुछ देर बल्लेबाजी कर सके इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ होलकर स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए करीब 20,000 दर्शकों को धन्यवाद दिया जो आखिरी पल तक मैच बहाल होने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

Today i joined Team India Legend's practice session at Indore stadium . After practice, I met with the God of cricket and my ideal Sachin sir. Also met with Suresh Raina and Yuvi Paaji. Had a wonderful meeting today. India's Legend's match against NZ. pic.twitter.com/LTpRqBsvqi