Road Safety World Series T20 2022: तेंदुलकर टीम ने किया कमाल, इंडिया लीजेंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में, इस टीम से 1 अक्टूबर को मुकाबला

Road Safety World Series T20 2022: इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी सीरीज 2022 के फाइनल में प्रवेश किया कर लिया है। सेमीफाइनल में इंडिया लीजेंड्स ने ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को 5 विकेट से मात दिया। श्रीलंका और वेस्टइंडीज में दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है। जो टीम जीतेंगी वह इंडिया से टकराएगी।

A terrific comeback from the @India__Legends courtesy some brave hitting from Naman Ojha and @IrfanPathan later in the order as the men in blue seal their spot in the finals!#INDLvsAUSL#RoadSafetyWorldSeries#RSWS#YehJungHaiLegendarypic.twitter.com/TRbwfw5vhQ — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 29, 2022

रोड सेफ्टी सीरीज 2022 का फाइनल मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने शानदार पारी खेली। 12 गेंद में 37 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। नमन ओझा 62 गेंदों में 90 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए।

भारत ने 4 गेंद पहले बाजी मार ली। 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 175 रन बनाकर जीत दर्ज की और फाइनल की टिकट कटा ली। कप्तान सचिन ने 10 रन बनाए। युवराज सिंह 15 गेंद में 18 रन की पारी खेली और सुरेश रैना ने 8 गेंद में 11 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स ने ने अंतिम पांच ओवरों में कैमरन व्हाइट और ब्रैड हैडिन के साथ छठे विकेट के लिए 40 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। राजेश पवार महंगे साबित हुए क्योंकि व्हाइट ने 18 गेंदों में 30 रनों की पारी खेलकर अंतिम ओवर में 14 रन बनाए।