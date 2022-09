Road Safety World Series 2022: श्रीलंका लीजेंड्स अंक तालिका में शीर्ष पर, जयसूर्या का कमाल, 4 ओवर, 2 मेडन, 3 रन और चार विकेट

Highlights रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। नेतृत्व पूर्व सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान कर रहे हैं। श्रीलंका लीजेंड्स की लगातार दूसरी जीत थी।

Road Safety World Series 2022: श्रीलंका लीजेंड्स ने कानपुर के ग्रीन पार्क में इंग्लैंड लीजेंड्स को 7 विकेट से हराकर 8-टीम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। श्रीलंका ने इंग्लैंड को 78 रन पर आउट कर दिया। 14. 3 ओवर में 3 विकेट खोकर 79 रन बनाकर बाजी मार ली।

Sri Lanka Legends continue their good run as they defeat the England Legends by 7 wickets!

The bowling attack led by Sanath Jayasuriya was too good for the England Legends as they were bundled out for a paltry 78.#ENGLvsSLL#RoadSafetyWorldSeries#RSWS#YehJungHaiLegendarypic.twitter.com/hmOaFLvfma — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 13, 2022

यह श्रीलंका लीजेंड्स की लगातार दूसरी जीत थी, जिसका नेतृत्व पूर्व सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान कर रहे हैं। श्रीलंका ने 11 सितंबर को अपने कप्तान के शानदार शतक के बदौलत अपने ओपनर मैच में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को हराया था। महान सनथ जयसूर्या ने अपने बाएं हाथ के स्पिन का कमाल दिखाया।

2 quick wickets in 1 over for Sanath Jayasuriya as England Legends are 38-4 after 10 overs!#ENGLvsSLL#RoadSafetyWorldSeries#RSWS#YehJungHaiLegendarypic.twitter.com/mOQu7mfPyy — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 13, 2022

जयसूर्या ने 4 ओवर में 2 मेडन रखते हुए सिर्फ 3 रन देकर और 4 विकेट लिए। जयसूर्या ने चिपचिपी परिस्थितियों का अच्छा इस्तेमाल किया। बाएं हाथ के स्पिनर ने कानपुर में इंग्लिश बल्लेबाजों को चकमा दिया। चतुरंगा डी सिल्वा ने 2 विकेट लिए। तेज गेंदबाज नुवान कुलशेखरा ने भी 2 विकेट चटकाए।

Outstanding Bowling performance by the Sri Lanka Legends as they bowl out England Legends for 78 runs in 19 overs.

England Legends will have to strike back in the 2nd innings!#ENGLvsSLL#RoadSafetyWorldSeries#RSWS#YehJungHaiLegendarypic.twitter.com/xNgrH5UWrH — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 13, 2022

तिलकरत्ने दिलशान कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने 21 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए। उपुल थरंगा और दिलशान मुनवीरा ने पारी को संवार। श्रीलंका इस समय 2 मैचों में 4 अंक के साथ इंडिया लीजेंड्स से 2 अंक आगे है। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के अपने शुरुआती मैच में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को हरा दिया। वे 14 सितंबर को वेस्टइंडीज लीजेंड्स से भिड़ेंगे।