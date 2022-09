Road Safety World Series 2022: ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया, हैडिन का धमाका, अंतिम ओवर में एक छक्का, तीन चौके सहित 21 रन कूटे

Highlights ब्रैड हैडिन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ब्रैड हैडिन ने अंतिम ओवर में धमाका कर दिया। हैडिन ने अंतिम ओवर में एक छक्का और तीन चौके मारे।

Road Safety World Series 2022: ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में 3 विकेट से मात दी। अंत तालिका में टीम 5वें स्थान पर पहुंच गई है। श्रीलंका की टीम तालिका में पहले पायदान पर है। वेस्टइंडीज दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है।

बांग्लादेश लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 159 रन बनाकर बाजी मार ली। ब्रैड हैडिन ने अंतिम ओवर में धमाका कर दिया। अबुल हसन पर 21 रन मारे। हैडिन ने अंतिम ओवर में एक छक्का और तीन चौके मारे। ब्रैड हैडिन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

What a thriller! 🤩@aussie_legends defeat @Bangla_Legends by 3 wickets in a nail biting finish! #AUSLvsBANL#RoadSafetyWorldSeries#RSWS#yehjunghailegendarypic.twitter.com/CQH3RuKoVa