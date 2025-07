कौन है टीम इंडिया में हुक्म चलाने वाली 'जेठानी'? ऋषभ पंत ने किया खुलासा, नाम सुनकर गंभीर भी हँसने पर हुए मजबूर

नई दिल्ली:ऋषभ पंत ने नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में रोहित शर्मा को ‘जेठानी’ या मेन इन ब्लू ड्रेसिंग रूम की ठेठ डेली-सोप भाभी बताकर भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को हंसने पर मजबूर कर दिया। विकेटकीपर-बल्लेबाज की इस त्वरित प्रतिक्रिया पर गंभीर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सुझाव दिया कि वह नाम केवल इसलिए ले सकते हैं क्योंकि रोहित ने संन्यास ले लिया है।

पंत का यह जवाब मेजबान कपिल शर्मा के सवाल के जवाब में था कि टीम में किसने अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाया और खिलाड़ियों के प्रति दबंग रवैया अपनाया। कपिल ने पंत से पूछा, "ज्यादातर परिवारों में एक जेठानी होती है, जो सारे फैसले लेती है। भारतीय टीम में ऐसा कौन खिलाड़ी है, जो आदेश देता है, भले ही वह अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाने के लिए ही क्यों न हो?"

इस पर विकेटकीपर ने जवाब दिया: "रोहित भाई ऐसे ही हैं... वे थोड़ा मजबूत होकर सामने आ सकते हैं!" लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बल्लेबाज टीम के साथी अभिषेक शर्मा और युजवेंद्र चहल के बीच बैठे थे, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे।

रोहित ने मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था। उनका यह खुलासा उन रिपोर्टों के तुरंत बाद हुआ, जिनमें दावा किया गया था कि उन्हें इंग्लैंड के पांच टेस्ट मैचों के दौरे से पहले कप्तानी से हटा दिया जाएगा, जो वर्तमान में शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत के साथ चल रहा है।

Rishabh Pant picks Rohit Sharma as the ‘Jethani’ of the Indian cricket team 😅#RishabhPant#RohitSharma#CricketTwitterpic.twitter.com/brc0JTXpBG