Rishabh Pant: फैंस के लिए खुशखबरी, हाथ में स्टिक लेकर पानी में उतरा धाकड़ खिलाड़ी, वीडियो देख होंगे इमोशनल

Rishabh Pant: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बुधवार को अपने प्रशंसकों को खुशखबरी दी है। सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। पंत ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह स्विमिंग पूल में टहलते हुए देखे जा सकते हैं।

Grateful for small thing, big things and everything in between. 🙏#RP17pic.twitter.com/NE9Do72Thr