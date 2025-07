ऋषभ पंत की चोट ने बढ़ाई मुश्किलें, क्या इंग्लैंड दौरे से बाहर होंगे पंत?

IND vs END 4th Test Match: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार शुरुआत के साथ ऋषभ पंत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सीरीज़ के पहले मैच में उन्होंने दो शतक जड़े और उनमें से पहले शतक का जश्न अपने अनोखे अंदाज में मनाया। लेकिन जल्द ही पंत की खुशी उसने छिन गई क्योंकि वह इंग्लैंड दौरे पर गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। टीम इंडिया और उनके फैन्स के लिए यह खबर निराशा से भरी है क्योंकि ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई है जिससे वह खड़े तक नहीं हो पा रहे।

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग का मानना है कि "तुरंत सूजन" और पंत का अपने पैर पर कोई भार न डाल पाना इस बात के संकेत हैं कि यह एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। पोंटिंग ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, "उन्होंने (पंत) मुश्किल से अपना पैर ज़मीन पर रखा। मेरे लिए तुरंत सूजन चिंता का विषय थी। मुझे खुद मेटाटार्सल चोट लगी है, और ये छोटी, नाज़ुक हड्डियाँ होती हैं। यह तथ्य कि वह उस पर कोई भार नहीं डाल पा रहे थे, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।"

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम डॉसन को यकीन नहीं है कि पंत चौथे टेस्ट में फिर से मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं। डॉसन ने कहा, "चोट ज़्यादा गंभीर नहीं लग रही थी। उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएँगे। वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बाकी मैच में उन्हें ज़्यादा खेलते हुए नहीं देख पा रहे हैं।"

Rishabh Pant is in real pain after a blow to the foot - he's had to retire hurt and is carted off the field in a buggy 🤕 #INDvENGpic.twitter.com/4UaNH99Ft9