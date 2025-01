Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: पंत की दादागिरी?, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेज फिफ्टी?, पीछे रह गए जॉन ब्राउन और रॉय फ्रेडरिक्स, देखें वीडियो

Highlights Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: 33 गेंद में 61 रन बनाए। Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: 6 चौके और 4 छक्के मारे। Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया।

Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया को पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत भारत के लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए और 27 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मैदान पर एक बड़े छक्के के साथ अपना खाता खोला। स्कॉट बोलैंड की पहली गेंद पर पंत के छक्के का वीडियो कुछ ही समय में इंटरनेट पर वायरल हो गया। पंत ने कमाल की पारी खेली और 33 गेंद में 61 रन बनाए। इस दौरान 6 चौके और 4 छक्के मारे। यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज हैं। इंग्लैंड के जॉन ब्राउन (मेलबर्न 1895) और वेस्टइंडीज के रॉय फ्रेडरिक्स (पर्थ 1975) के 33 गेंदों के प्रयासों को पीछे छोड़ दिया।

Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज़ 50 (गेंदों का सामना करके)-

1) ऋषभ पंत - 28 गेंद बनाम श्रीलंका, 2022

2) ऋषभ पंत - 29 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025

3) कपिल देव - 30 गेंद बनाम पाकिस्तान, 1982

4) शार्दुल ठाकुर - 31 गेंद बनाम इंग्लैंड, 2021

5) यशस्वी जयसवाल - 31 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2024।

Half-century off just 29 deliveries 🔥



15th Test FIFTY for Rishabh Pant!



This has been an excellent counter-attacking batting display 👏👏



Live - https://t.co/NFmndHLfxu#TeamIndia | #AUSvIND | @RishabhPant17pic.twitter.com/5fv0E16abh— BCCI (@BCCI) January 4, 2025

Scott Boland to Rishabh Pant, SIX! Oh hello, no sighters needed for Pant. Fuller and outside off, nips in. Rishabh Pant dances down the track and muscles it down the ground over the long on fence for a biggie.

ऋषभ पंत ने शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टेस्ट के दौरान किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक बनाया। पंत ने 29 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका पिछला रिकॉर्ड 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 28 गेंदों में अर्धशतक था।

यह ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक है, जिसने इंग्लैंड के जॉन ब्राउन (1895) और रॉय फ्रेडरिक (1975) को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पहले 33 गेंदों का रिकॉर्ड था। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्कॉट बोलैंड की गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और मिशेल स्टार्क की गेंद पर छक्का जड़कर अपने मील के पत्थर तक पहुंचे।