Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: रेड्डी के बाद पंत?, 60 दिन क्रिकेट से बाहर रहेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर!

Highlights Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: आर. पंत की जगह ध्रुव जुरोल खेलेंगे। Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: चोट को ठीक होने में 2 महीने तक लग सकते हैं। Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: ऋषभ पंत के दाहिने पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है।

मैनचेस्टरः भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के पहले दिन रिटायर्ड हर्ट हुए ऋषभ पंत के दाहिने पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है। चोट को ठीक होने में 2 महीने तक लग सकते हैं। भारतीय उप-कप्तान को पहले दिन के दाहिने पैर में चोट लग गई। उस समय वह 37 रन पर खेल रहे थे। पंत की जगह ध्रुव जुरोल खेलेंगे।

BCCI shared the latest on Rishabh Pant post the end of play on Day 1 in Manchester.#WTC27 | #ENGvIND | More on the injury ➡️ https://t.co/dShGqM31r2pic.twitter.com/1smX1cbAZ1 — ICC (@ICC) July 24, 2025

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Rishabh Pant was hit on his right foot while batting on Day 1 of the Manchester Test.



He was taken for scans from the stadium.



The BCCI Medical Team is monitoring his progress.— BCCI (@BCCI) July 23, 2025

पंत को बुधवार को चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में ‘रिटायर्ड हर्ट’ होकर मैदान से बाहर ले जाया गया। पंत दाहिने पैर में चोट लगने के बाद बाहर गए और उस समय 48 गेंद में 37 रन बनाकर खेल रहे थे। पहले उन्हें मैदान पर ही चिकित्सा दी गई, लेकिन उन्हें गोल्फ कार्ट में मैदान से बाहर ले जाया गया।

बीसीसीआई ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘उनका स्कैन कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। ’’ पंत के दाहिने पैर से खून निकलता हुआ दिखा और पैर में काफी सूजन भी थी। उनकी हालिया चोट के बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है। वोक्स की फुल लेंथ गेंद पंत के पैर के अंगूठे पर लगी और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पगबाधा की अपील की।

लेकिन रिव्यू के बाद इस अपील को नकार दिया गया। श्रृंखला में पंत को दूसरी बार चोट लगी है। लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट के दौरान विकेटकीपिंग करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई थी जिसके कारण वह इंग्लैंड की दूसरी पारी में विकेटकीपिंग नहीं कर पाए थे। ध्रुव जुरेल ने तब स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपिंग की थी।

तेज़ गेंदबाज़ आकाशदीप (कमर में) और अर्शदीप सिंह (उंगली में) दोनों मैच से पहले ही चोटिल हो गए हैं। पंत को लॉर्ड्स में पिछले टेस्ट में भी उंगली में चोट लगी थी, जिसके कारण वह विकेटकीपिंग नहीं कर पाए थे। यह ताज़ा झटका भारत के लिए एक और झटका है, क्योंकि वे पाँच मैचों की सीरीज़ में बराबरी की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड फिलहाल 2-1 से आगे है।

दूसरे और तीसरे टेस्ट में खेलने वाले रेड्डी जिम में अभ्यास करते हुए चोटिल हो गए थे और अब वह स्वदेश लौट गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी बाएं घुटने की चोट के कारण शेष दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। नीतीश स्वदेश लौट आएंगे और टीम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।