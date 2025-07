Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: सिक्स लगाकर उपलब्धि?, इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले विदेशी विकेटकीपर-बल्लेबाज, देखिए सूची

Highlights Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे करने के लिए बुधवार को 19 रनों की ज़रूरत थी। Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: पहले विदेशी विकेटकीपर-बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया। Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: 27 वर्षीय पंत ने इंग्लैंड में कुल 13 मैच खेले हैं।

Rishabh Pant England vs India, 4th Test 2025: ऋषभ पंत ने बुधवार (23 जुलाई) को इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले विदेशी विकेटकीपर-बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया। मैनचेस्टर में भारत के लिए अपना 13वां टेस्ट खेल रहे पंत को इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे करने के लिए बुधवार को 19 रनों की ज़रूरत थी और उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी के 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रायडन कार्से की गेंद पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली।

🚨 𝙈𝙞𝙡𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝘼𝙡𝙚𝙧𝙩 🚨



Rishabh Pant completes 1⃣0⃣0⃣0⃣ Test runs in England! 👍



He also becomes the first wicketkeeper to score 1000-plus runs in away Tests 🔝



Updates ▶️ https://t.co/L1EVgGtx3a#TeamIndia | #ENGvIND | @RishabhPant17pic.twitter.com/DIR3iseYaQ — BCCI (@BCCI) July 23, 2025

18 अगस्त 2018 को नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से 27 वर्षीय पंत ने इंग्लैंड में कुल 13 मैच खेले हैं। इन 13 मैचों में से उन्होंने 12 इंग्लिश टीम के खिलाफ और एक मैच जून 2021 में साउथेम्प्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है। ऋषभ पंत विदेशी धरती पर 1000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम 879 रन हैं।

