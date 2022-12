Rishabh Pant Accident: पंत की स्थिति में अब काफी सुधार, मां सरोज और लंदन से आई बहन साक्षी अस्पताल में, फोटो ने दी फैंस को राहत

Highlights आर पंत की मां सरोज पंत और लंदन से आई बहन साक्षी अस्पताल में उनके साथ हैं। किसी और अस्पताल में शिफ्ट करने की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है। माथे की प्लास्टिक सर्जरी शुक्रवार को ही कर ली गई।

Rishabh Pant Accident: क्रिकेटर ऋषभ पंत की स्थिति में अब काफी सुधार है और डॉक्टरों ने अभी तय नहीं किया है कि उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है या नहीं। पंत के पारिवारिक मित्रों और अन्य ने अस्पताल में उनसे मुलाकात के बाद यह बात कही।

पंत की मां सरोज पंत और लंदन से आई बहन साक्षी अस्पताल में उनके साथ हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के निदेशक श्याम शर्मा , बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर ने यहां मैक्स अस्पताल में पंत से मुलाकात की। परिवार के साथ अस्पताल में लगातार बने हुए उमेश कुमार ने कहा ,‘‘ उन्हें किसी और अस्पताल में शिफ्ट करने की फिलहाल तो कोई योजना नहीं है।

Prime Minister #NarendraModi called up #RishabhPant's family and inquired about his health following his car accident this morning. The BCCI has thanked the Prime Minister for this gesture and his soothing words of assurance.”@BCCI@narendramodipic.twitter.com/ckceZTHtrK — IANS (@ians_india) December 30, 2022

उनकी हालत में कल से काफी सुधार आया है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ उनके माथे की प्लास्टिक सर्जरी शुक्रवार को ही कर ली गई। पहली ड्रेसिंग आज हुई है।’’ पंत उस समय बाल बाल बच गए जब उनकी लक्जरी कार ने शुक्रवार को तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद आग पकड़ ली। वह अपनी मां को ‘सरप्राइज’ देने के लिये रूड़की जा रहे थे ।

उमेश कुमार ने कहा कि बीसीसीआई के डॉक्टर लगातार मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों के संपर्क में हैं और इस बारे में फैसला लेंगे कि उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं । वहीं श्याम शर्मा ने पंत से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘यहां चिकित्सकों द्वारा पंत की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है।

India captain Rohit Sharma, who is in Maldives, spoke to the doctors treating Pant, while many other teammates got in touch with his family members and manager to enquire about the health of the Delhi Capitals skipper.



✍️@pdevendrahttps://t.co/J1kfyVeGRn — Express Sports (@IExpressSports) December 31, 2022

बीसीसीआई भी उनके संपर्क में है, उनकी हालत पर ताजा जानकारी ले रहा है। फिलहाल उन्हें यहीं रखा जाएगा। ’’ एक सवाल के जवाब में श्याम शर्मा ने कहा कि पंत ने उन्हें बताया कि अंधेरा था और दुर्घटना उस समय हुई जब वह एक गड्ढे को पार करने की कोशिश कर रहे थे।

@RishabhPant17 health is much better than before, Uttarakhand MLA Umesh Kumar with pant family, sister Sakshi Pant, mother Saroj Pant and cricketer Nitish Rana and family members pic.twitter.com/lS5iQfT9WE — SURENDRA SINGH DASILA (@sdasila) December 31, 2022

अस्पताल से बाहर निकलने के बाद अनिल कपूर ने कहा, ‘‘पंत की स्थिति ठीक है। हम उनसे प्रशंसकों के रूप में मिले। आइए हम प्रार्थना करें कि वह जल्द ठीक हो जाएं और हम उन्हें फिर से खेलते हुए देखें।’’ कपूर के साथ पंत से मिलने अस्पताल पहुंचे खेर ने कहा कि उन दोनों ने युवा क्रिकेटर को खूब हंसाया।

#RishabhPant car accident visual..



Rishabh Pant was going home to surprise his mother and celebrate the new year with his family... Doctor told



Wishing Rishabh a speedy recovery.. pic.twitter.com/4yKyMLmSUL — Gaurav Pandey (@gaurav5pandey) December 30, 2022

खेर ने कहा, ‘‘सब कुछ ठीक है। हम पंत, उनकी मां और रिश्तेदारों से मिले। वे सब ठीक हैं। हमने उन्हें खूब हंसाया।’’ पंत ने अब तक 33 टेस्ट में पांच शतक और 11 अर्धशतक समेत 2,271 रन बनाए हैं। उन्होंने 30 वनडे और 66 टी-ट्वेंटी में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है।