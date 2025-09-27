Highlights VIRAL: सुपर ओवर में 2 विकेट किसने लिए, रिंकू सिंह का वीडियो वायरल

Rinku Singh Video: सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा नजर आ रहे हैं, वीडियो में रिंकू के हाथ में एक बॉटल है और वो हाथ ऊपर करके अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सुपर ओवर में जो अर्शदीप सिंह ने दो विकेट लिए वो किसने लिए जी। अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा उन्हें यह कहते हैं कि क्या वह पागल हो गए हैं। इसके बाद रिंकू जवाब देते हैं कि पुछना तो पड़ेगा ना। रिंकू सिंह का वीडियो क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आ रहा है और इसपर लाखों लाइक्स और कमेंट आ रहे हैं।

एशिया कप 2025 में रिंकू सिंह ने '10 वाला बिस्कुट कितने का है जी' ट्रेंड को फॉलो किया



◆ उन्होंने कुलदीप यादव के संग वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया



◆ ऋषभ पंत ने वीडियो पर मजेदार कमेंट किया, फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं#RinkuSingh | Team India | #AsiaCup2025pic.twitter.com/HDDHMuRxfp