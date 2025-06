रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की आज लखनऊ में सगाई, अखिलेश यादव समेत दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल; पढ़ें 300 मेहमानों की लिस्ट

Rinku Singh and Priya Saroj Engagement:क्रिकेटररिंकू सिंह अपने जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिंकू सिंह सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई करेंगे, जिसमें परिवार और दोस्तों समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। 25 वर्षीय प्रिया सरोज ने हाल ही में जौनपुर जिले के मछलीशहर का प्रतिनिधित्व करते हुए 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक के रूप में सुर्खियां बटोरीं।

27 वर्षीय रिंकू ने आईपीएल 2025 संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला। रिंकू और प्रिया के पहले से ही सगाई करने की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जब उनके एक-दूसरे से शादी करने की खबरें सामने आईं।

रिपोर्ट के अनुसार, सगाई आलीशान सेंट्रम होटल में होगी, जहां सितारों से सजी इस शादी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राजनीति और क्रिकेट की दुनिया के बड़े नामों सहित करीब 300 खास मेहमान इसमें शामिल होंगे। संभावित रूप से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन और अन्य हाई-प्रोफाइल हस्तियां शामिल होंगी।

सगाई के बाद, जोड़े के परिवार 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में होने वाली भव्य शादी की तैयारियों में जुट जाएंगे। शादी से पहले के दिनों में उनके घरों में पारंपरिक समारोह होंगे। हालांकि, रिंकू के बड़े दिन पर क्रिकेट जगत से कुछ लोग अनुपस्थित रह सकते हैं, क्योंकि यह टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ मेल खाता है, जिससे कुछ करीबी साथियों की मौजूदगी की संभावना कम हो जाती है।

VIDEO | Lucknow: Cricketer Rinku Singh is set to tie knots with Samajwadi Party MP Priya Saroj. Here's what Sarvesh Kumar Goel, The Centrum Hotel owner where the wedding would be held, said:



"This is not a challenge for us because many big events such G20 were organised here.… pic.twitter.com/NpcnD2FVBA