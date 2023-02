Irani Cup 2023: ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का ऐलान, मयंक अग्रवाल करेंगे कप्तानी

Highlights 1 मार्च से 5 मार्च तक ग्वालियर में ईरानी कप का आयोजन होगा ईरानी कप 2023 के आरओआई के कैप्टन मयंक अग्रवाल होंगे सरफराज खान चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं

ग्वालियर: ऑल इंडिया सीनियर सलेक्शन कमिटी ने ईरानी कप 2023 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया(आरओआई) टीम की घोषणा कर दी है। घोषणा के अनुसार, टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल होंगे। कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने हाल ही में खत्म हुई रणजी ट्रॉफी सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। 1 मार्च से मध्य प्रदेश के खिलाफ ग्वालियर में ईरानी कप के लिए मैच खेला जाएगा, जिसमें शेष भारत का नेतृत्व मयंक करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, 1 मार्च से 5 मार्च तक ग्वालियर में खेले जाने वाले ईरानी कप की आरओआई टीम की जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी है। वहीं, सरफराज खान उंगली में चोट लगने के कारण टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह पर टूर्नामेंट में ऑल इंडिया सीनियर सलेक्शन कमिटी ने तमिलनाडु के बाबा इंद्रजीत को रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा है।

Mayank Agarwal to lead ROI in Irani Cup, injury rules out Sarfaraz



Read @ANI Story | https://t.co/Y9hCmR0P5l#MayankAgarwal#SarfarazKhan#IraniCup#RestOfIndia#ROI#ROIVsMPpic.twitter.com/6z8fVtK8Uu