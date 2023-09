Records galore by Nepal: 27 सितंबर को नेपाल ने क्रिकेट इतिहास में नाम दर्ज कराया, सबसे तेज T20I शतक, सर्वोच्च स्कोर और भी बहुत कुछ...

Highlights कुशाल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंद में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक पूरा किया। डेविड मिलर और रोहित शर्मा के संयुक्त रूप से पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने 35 गेंद में शतक बनाया था। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सिर्फ नौ गेंद में अर्धशतक बनाकर युवराज सिंह के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा।

Records galore by Nepal Fastest T20I hundred, highest team total, most sixes, and more: नेपाल और मंगोलिया के बीच एशियाई खेलों की पहली पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस प्रारूप में लंबे समय से चले आ रहे कई रिकॉर्ड टूट गए।

नेपाल द्वारा बनाया गया 314/3 टी20 क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है, जिसने फरवरी 2019 में देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए 278/3 को पीछे छोड़ दिया। चेक गणराज्य की टीम ने तुर्की के खिलाफ 278/4 का स्कोर बनाया था।

नेपाल की टीम ने 273 रन की जीत दर्ज की। तुर्की के खिलाफ चेक गणराज्य ने 257 रन से जीत दर्ज की थी। यह टी20 में किसी टीम के 200+ रन से जीतने का तीसरा उदाहरण है, तीनों ही अंतरराष्ट्रीय मैचों में हुए हैं। नेपाल द्वारा लगाए गए 26 छक्के एक टीम के लिए एक टी20 पारी में सबसे अधिक हैं।

2018 में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में शारजाह में काबुल ज़वानन के खिलाफ बाल्ख लीजेंड्स ने 23 छक्के लगाए थे। टी20 अंतरराष्ट्रीय में पिछला सर्वाधिक 22 छक्का अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ लगाया था। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वेस्टइंडीज ने 22 छक्के की बराबरी की थी।

नेपाल की ओर से बाउंड्री से 212 रन बने। 14 चौके और 26 छक्के शामिल हैं। यह आईपीएल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा बेंगलुरु में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ और 2017 में इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ भारत द्वारा बनाए गए 210 रन से अधिक टी20 में सबसे अधिक है।

A huge day for Nepal as the record books are re-written at the #AsianGames 😯



दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 9 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली। क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे तेज़ गेंद हैं। 18.1 ओवर में तीसरा विकेट गिरने के बाद ऐरी बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने दस में से आठ गेंदों का सामना किया। 2007 में डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने, 2016 में क्रिस गेल ने और एपीएल 2018 में हज़रतुल्लाह ज़ज़ई ने बनाया था।

कुशाल मल्ला ने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक सिर्फ 34 गेंदों पर लगाया, जो डेविड मिलर (बनाम बांग्लादेश, पोटचेफस्ट्रूम, 2017), रोहित शर्मा (बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017) की 35 गेंदों की पारियों को पीछे छोड़ते हुए इस प्रारूप में सबसे तेज है और सुदेश विक्रमसेकरा (चेक गणराज्य बनाम तुर्की, इलफोव काउंटी, 2019) है।

यह टी20ई में नेपाल के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है, जिसने पिछले साल कीर्तिपुर में मलेशिया के खिलाफ ऐरी के नाबाद 110 रन को पीछे छोड़ दिया। मल्ला और ऐरी के बीच तीसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी टी20ई में तीसरे विकेट या उससे कम के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है, जो 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने 184 रन की साझेदारी की थी।

2022 में अल अमीरात में फिलीपींस के खिलाफ ऐरी और कुशल भुर्टेल द्वारा बनाए गए 171 रनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए टी20ई में नेपाल के लिए किसी भी विकेट के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा विकेट है। 520 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ दस गेंदों पर 52 रन बनाए।

टी20 में दस या अधिक गेंदों की एक पारी में यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है, जो 2016 में बुलावायो में माटाबेलेलैंड टस्कर्स के खिलाफ मिड वेस्ट राइनोस के लिए मैल्कम वालर की 10 गेंदों में नाबाद 43 रन की पारी से बेहतर है। टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च टीम स्कोर का पिछला रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम था जिसने 23 फरवरी 2019 को आयरलैंड के खिलाफ तीन विकेट पर 278 रन बनाए थे।