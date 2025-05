RCB vs KKR IPL 2025: बारिश से फैंस निराश, आरसीबी-केकेआर मैच रद्द, टॉस नहीं हुआ, गत चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर!

Highlights RCB vs KKR LIVE Score, IPL 2025: केकेआर की टीम लगातार दो जीत के साथ इस मैच में उतर रही थी। RCB vs KKR LIVE Score, IPL 2025: आरसीबी ने जहां अपने पिछले चारों मैचों में जीत दर्ज की है। RCB vs KKR LIVE Score, IPL 2025: लीग की रुकावट से पहले दोनों टीमें शानदार लय में थी।

RCB vs KKR LIVE Score, IPL 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सैन्य टकराव के कारण स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के बीच होने वाले मुकाबले के साथ फिर से शुरू हुआ। लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द किया गया। टॉस नहीं हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच बारिश के कारण रद्द। दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। गत चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम प्लेऑफ से बाहर होने वाली चौथी टीम है। 4 स्थान के लिए 6 टीम में मुकाबला है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया जिससे दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। आरसीबी इस तरह आईपीएल प्लेऑफ के एक कदम और करीब पहुंच गई है जबकि केकेआर दौड़ से बाहर हो गई है।

शाम छह बजे के आसपास शुरू हुई बारिश बंद नहीं हुई जिससे टॉस भी नहीं हो सका और अधिकारियों ने आखिरकार रात 10.24 बजे खेल रद्द करने का फैसला किया। आरसीबी के अब 12 मैच में 17 अंक हैं और बचे हुए दो मैच में से एक में जीत उनके लिए प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए काफी होगी। फिलहाल वे गुजरात टाइटन्स (16 अंक) से आगे तालिका में शीर्ष पर हैं।

आरसीबी 23 मई को अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी जिसके बाद 27 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच होगा। नाइट राइडर्स का खराब प्रदर्शन इस आईपीएल सत्र में बारिश के साथ ही खत्म हो गया। केकेआर के 13 मैचों में 11 अंक हैं और अगर वह हैदराबाद के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच जीतकर 15 अंक भी कर लेते हैं तो भी उनके लिए नॉकआउट में प्रवेश करना असंभव है।

13 मैच में 12 अंक से साथ छठे स्थान पर है। दस दिनों के अप्रत्याशित रुकावट के बाद फैंस का मजा किरकिरा हो गया। आरसीबी 12 मैचों में 17 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। केकेआर 13 मैचों में 12 अंकों के साथ तालिका में छठे स्थान पर है। लीग की रुकावट से पहले दोनों टीमें शानदार लय में थी। आरसीबी ने जहां अपने पिछले चारों मैचों में जीत दर्ज की है वहीं केकेआर की टीम लगातार दो जीत के साथ इस मैच में उतर रही थी।

The toss has been delayed due to rain. Stay tuned for further updates.#TATAIPL | #RCBvKKRpic.twitter.com/AQzBqFNV6M — IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2025