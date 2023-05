RCB vs GT: IPL में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने कोहली, बैक-टू-बैक जड़ी सेंचुरी, नाबाद 101 रन बनाए

Highlights आरसीबी के सलामी बल्लेबाज कोहली ने क्रिस गेल के सबसे ज्यादा 6 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा कोहली ने अपने IPL के सातवें शतक के लिए 61 गेंदों का सामना किया कोहली ने इससे ठीक पिछले मुकाबले में SRH के खिलाफ 100 रनों की पारी खेली थी

IPL 2023: 'रन मशीन' विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। आरसीबी के इस सलामी बल्लेबाज ने क्रिस गेल के सबसे ज्यादा 6 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष सूची में खुद को नंबर वन काबिज कर लिया है। कोहली के नाम अब आईपीएल में सबसे ज्यादा 7 शतक हो गए हैं।

इस सीजन में कोहली के बल्ले से निकला यह लगातार दूसरा शतक है। इससे ठीक पिछले मुकाबले में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 100 रनों की पारी खेली थी। कोहली ने अपने इस शतक के लिए 61 गेंदों का सामना किया। इस लाजवाब पारी में उन्होंने 13 चौके और मात्र एक छक्का लगाया।

अपनी पारी को लेकर कोहली ने कहा, मुझे लगता है कि मैं फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं बस अपने आप का आनंद ले रहा हूं। मैं इसी तरह से टी20 क्रिकेट खेलता हूं, मैं गैप्स हिट करना चाहता हूं, ढेर सारे बाउंड्री मारना चाहता हूं और अगर स्थिति मुझे अनुमति देती है तो अंत में बड़ी बाउंड्री लगाना चाहता हूं।

