VIDEO: RCB की जीत का जश्न मातम में बदला, भगदड़ में 11 की मौत, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर...

Chinnaswamy Stadium Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के पहला आईपीएल खिताब जीतने के जश्न में शामिल होने के लिये चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसकों के उमड़ने के बाद हुई भगदड़ में कम से कम चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हैं हालांकि टीम का सम्मान समारोह स्टेडियम के भीतर जारी रहा। टीम की एक झलक पाने के लिये स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े जिन पर पुलिस नियंत्रण नहीं रख सकी ।

इसके लिये हल्का बलप्रयोग भी करना पड़ा । ये प्रशंसक स्टेडियम के भीतर घुसने की कोशिश में प्रवेश द्वार के बाहर ही भगदड़ का शिकार हो गए। गंभीर रूप से घायलों का इलाज वैदेही अस्पताल और बोवरिंग अस्पताल में चल रहा है और मृतकों की संख्या बढने की आशंका है। उप मुख्यमंत्री डी के शिवाकुमार ने कहा ,‘‘ भीड़ अनियंत्रित हो गई और पुलिस के लिये मुश्किल हो गया था जिससे हमें जुलूस रोकना पड़ा।’’

At least 7 deaths have been reported. Insensitive to still continue with the victory celebrations inside Chinnaswamy Stadium. Happened over the weekend in Paris after PSG’s Champions League win yet no lessons learnt this time#RCB | #RCBVictoryParade | #Stampede | #ViratKohli𓃵pic.twitter.com/UxhZfF3jbI