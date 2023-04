Rcb Jersey IPL 2023: रिसाइकिल कचरे से बनी हरे रंग की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे आरसीबी के खिलाड़ी, जानें क्या है वजह

Highlights बेंगलुरु में दो झीलों को भी बहाल करेगी, जो 44 एकड़ में फैली है। झीलों को कभी बेंगलुरु शहर का गौरव माना जाता था। शहर की झीलों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार कर रहे हैं।

Rcb Jersey IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने आईपीएल मैच में स्टेडियम के पुनः चक्रित (रिसाइकिल) कचरे से बनी हरे रंग की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे।

The Green Game was conceived in 2011 and since then RCB have dedicated one of their home matches to the 'Go Green’ initiatives. #RCBvsRR#RRvsRCB#IPL2023#IPLhttps://t.co/CtomWb2XAq