Ind vs Aus 1st Test: पहले टेस्ट मैच में हंगामा, जडेजा टीम के साथी सिराज से कुछ लेकर बाईं तर्जनी पर, देखें वीडियो

Ravindra Jadeja Ind vs Aus 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के पांच विकेट लेने के साथ अपनी उंगली पर कुछ लगाने को लेकर बहस छेड़ दी।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें जडेजा को अपने टीम के साथी मोहम्मद सिराज से कुछ लेकर उसे अपनी बाईं तर्जनी पर लगाते और रगड़ते हुए दिखा रहे है। इस पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पूर्व खिलाड़ी सवाल उठा रहे है। जब एक प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो फुटेज को साझा किया तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने उन्होंने जवाब दिया, ‘दिलचस्प’।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बताया कि यह ‘उंगली में दर्द से राहत के लिए मरहम’ था। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के सदस्य डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दक्षिण अफ्रीका में 2018 में गेंद से छेड़छाड़ के आरोप में प्रतिबंध झेल चुके है।

What is it he is putting on his spinning finger ? Never ever seen this … #INDvsAUShttps://t.co/NBPCjFmq3w