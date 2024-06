Jadeja announces retirement: कोहली, रोहित शर्मा के बाद रवींद्र जडेजा ने भी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

Highlights जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से टी20 प्रारूप को "अलविदा" कहा जडेजा टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने वाले तीसरे वरिष्ठ क्रिकेटर बने जडेजा ने लिखा, टी20 विश्व कप जीतना एक सपना सच होने जैसा था, यह मेरे टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का शिखर था

Ravindra Jadeja announces retirement: रविंद्र जडेजा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। जडेजा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "टी20 विश्व कप जीतना एक सपना सच होने जैसा था, यह मेरे टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का शिखर था।" रवींद्र जडेजा टी20 विश्व कप 2024 में भारत की जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने वाले तीसरे वरिष्ठ क्रिकेटर बन गए हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा की घोषणाओं के बाद, जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से इस प्रारूप को "अलविदा" कहा। ब्रिजटाउन में रोमांचक विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत के एक दिन बाद जडेजा ने लिखा, "पूरे दिल से आभार के साथ, मैं टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को अलविदा कहता हूं।" "एक दृढ़ घोड़े की तरह जो गर्व से सरपट दौड़ता है, मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अन्य प्रारूपों में भी ऐसा करना जारी रखूंगा।

"Winning the T20 World Cup was a dream come true, a pinnacle of my T20 international career," Jadeja wrote on his social media pic.twitter.com/MUHh5MupCH