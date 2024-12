Ravichandran Ashwin Retirement: 287 मैच और 765 विकेट, रविचंद्रन अश्विन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

Highlights Ravichandran Ashwin Retirement: सीनियर आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। Ravichandran Ashwin Retirement: टेस्ट क्रिकेट में 537, वनडे में 156 और टी20 में 72 विकेट अपने नाम किए। Ravichandran Ashwin Retirement: 6 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं।

Ravichandran Ashwin Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अश्विन ने 287 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए 765 विकेट अपने नाम किया। बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दूसरे मैच खेले थे। पहले और तीसरे टेस्ट में मौका नहीं मिला था। अश्विन ने 4394 रन बनाए। इसमें 6 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल में 211 मैच खेलते हुए 800 रन बनाए और 180 विकेट अपने नाम किया। अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 537, वनडे में 156 और टी20 में 72 विकेट अपने नाम किए। अश्विन के संन्यास पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कि वह अपने फैसले को लेकर काफी आश्वस्त था, हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अश्विन ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम बार मैच खेलने उतरे। भारत ने ड्रॉ के साथ विदाई दी।

रविचंद्रन अश्विन ने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम बार मैदान में उतरे। 2010 में जिम्बाब्बे के खिलाफ टी20 मैच खेलने उतरे और इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में अंतिम बार ब्लू जर्सी पहनी। 2009 में आईपीएल प्रर्दापण किया था। चेन्नई में 1986 में जन्म हुआ। भारत के अब तक के महानतम खिलाड़ियों में से एक।

106 टेस्ट, 537 विकेट और 3503 रन। कमाल, धमाल और शानदार। भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान अविश्वसनीय आंकड़ों से कहीं अधिक है। वह 2014 और 2019 के बीच टेस्ट क्रिकेट में भारत के शीर्ष पर पहुंचाने में अगुआ रहे। वह होम पिच पर महान खिलाड़ी रहे। न केवल गेंद से, बल्कि बल्ले से भी उपयोगी योगदान देकर जीत दिलाई।

खेल के पांचवें दिन जब खिलाड़ी गाबा में बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, तब रविचंद्रन अश्विन रोते हुए दिखाई दिए थे, जब विराट कोहली ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में उन्हें भावनात्मक रूप से गले लगाया। सुनील गावस्कर, मैथ्यू हेडन और मार्क निकोलस ने अनुमान लगाया कि अश्विन जल्द ही संन्यास ले सकते हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्षाबाधित तीसरा टेस्ट यहां बुधवार को ड्रॉ रहा जिससे सीरीज 1 . 1 से बराबरी पर है। भारत ने जीत के लिये 275 रन के लक्ष्य के जवाब में बिना किसी नुकसान के आठ रन बना लिये थे जब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल चार चार रन बनाकर क्रीज पर थे।

इससे पहले आस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी सात विकेट पर 89 रन पर घोषित करने का साहसिक फैसला लिया जिससे भारत को 275 रन का लक्ष्य मिला। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने छह ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि मोहम्मद सिराज को दो और आकाश दीप को भी दो विकेट मिले।