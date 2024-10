India vs Bangladesh Score: 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ अश्विन ने रिकॉर्ड बनाया?, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, शेन वार्न और कैलिस को पीछे छोड़ा...

Highlights Ind vs Ban Most Player of the Series awards in Tests: रविचंद्रन अश्विन को प्लेयऱ ऑफ द सीरीज दिया गया। Ind vs Ban Most Player of the Series awards in Tests: रविचंद्रन अश्विन ने सीरीज में 114 रन बनाए। Ind vs Ban Most Player of the Series awards in Tests: रविचंद्रन अश्विन ने 11 विकेट अपने नाम किया।

Ind vs Ban Most Player of the Series awards in Tests: रविचंद्रन अश्विन का जवाब नहीं? कमाल के खिलाड़ी है। टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पर कब्जा किया। अश्विन ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 114 रन और 11 विकेट अपने नाम किया। अश्विन ने इसके साथ ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान, न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हैडली, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वार्न, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला जैक्स कैलिस को पीछे दिया। अश्विन और श्रीलंका के पूर्व धुरंधर मुथैया मुरलीधरन के बराबरी पर आ गए हैं। दोनों ने 11-11 बार लिया है।

2⃣-0⃣



A memorable Test Victory 🙌
#TeamIndia win the 2nd Test by 7 wickets and win the series 👏👏



Scorecard

1⃣1⃣4⃣ runs with the bat

1⃣1⃣ wickets with the ball



R Ashwin becomes the Player of the Series for his terrific all-round display 🫡



Scorecard

Ind vs Ban Most Player of the Series awards in Tests:टेस्ट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ पुरस्कार-

11 - मुथैया मुरलीधरन

11- रविचंद्रन अश्विन

9 - जैक्स कैलिस

8 - सर रिचर्ड हैडली

8-इमरान खान

8 - शेन वॉर्न।

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि यह गेम जीतना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। डब्ल्यूटीसी के संदर्भ में हमारे लिए बड़ी जीत है। कल जब हमने उन्हें आउट किया तो लंच के बाद यह थोड़ा समय था। रोहित चाहते थे कि हमें उन्हें गेंदबाजी करने के लिए 80 ओवर चाहिए। आपको पुरानी गेंद की तुलना में नई गेंद से अधिक बाइट मिलती है। आप जितना अधिक ओवर स्पिन डालेंगे, इस पिच पर यह उतना ही कठिन होगा।