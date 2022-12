Ravichandran Ashwin IND Vs BAN: टेस्ट में 3000 रन और 400 विकेट लेने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कौन

Highlights आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन बनाने और 400 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के छठे क्रिकेटर हैं। मीरपुर टेस्ट से पहले अश्विन इस उपलब्धि से केवल 16 रन दूर थे। कपिल देव, शॉन पोलक, स्टुअर्ट ब्रॉड, शेन वार्न और सर रिचर्ड हैडली अन्य पांच क्रिकेटर हैं, जो मील के पत्थर तक पहुंचे हैं।

Ravichandran Ashwin IND Vs BAN: टीम इंडिया के खेवनहार और महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विषम परिस्थितियों में धैर्य और प्रतिबद्धता का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए धमाल कर दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन बनाने और 400 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के छठे क्रिकेटर हैं।

तमिलनाडु में जन्मे इस ऑलराउंडर ने मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट के दौरान उपलब्धि हासिल की। कपिल देव, शॉन पोलक, स्टुअर्ट ब्रॉड, शेन वार्न और सर रिचर्ड हैडली अन्य पांच क्रिकेटर हैं, जो मील के पत्थर तक पहुंचे हैं। मीरपुर टेस्ट से पहले अश्विन इस उपलब्धि से केवल 16 रन दूर थे।

3000+ runs & 400+ wickets in Test cricket: One & only Ravichandran Ashwin.



The man, The Myth, The Legend. pic.twitter.com/GPImG7ooIh