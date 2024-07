Highlights India vs Zimbabwe: स्पिनर रवि बिश्नोई के 13 रन देकर चार विकेट झटके IND vs ZIM: भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे 20 ओवर में 9 विकेट पर 115 रन बनाए India vs Zimbabwe Live Score: स्पिनर रवि बिश्नोई के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

India vs Zimbabwe 1st T20I Live Match: भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई के 13 रन देकर चार विकेट झटकने से जिम्बाब्वे ने शनिवार को यहां पांच मैच की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ 20 ओवर में नौ विकेट पर 115 रन बनाये।

यह बिश्नोई का करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जबकि ऑफ स्पिन आल राउंर वाशिंगटन सुंदर ने 11 रन देकर दो विकेट प्राप्त किये। जिम्बाब्वे के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज क्लाइव मडांडे ने सर्वश्रेष्ठ नाबाद 29 रन बनाये।

भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले टी20 मैच का स्कोर इस प्रकार है। जिम्बाब्वे पारी: वेसली मेडेवेरे बो बिश्नोई 21, इनोसेंट केइया बो मुकेश 0, ब्रायन बेनेट बो बिश्नोई 22, सिकंदर रजा का बिश्नोई बो आवेश 17, डियोन मायर्स का और बो सुंदर 23, जोनाथन कैंपबेल रन आउट 0, क्लाइव मडांडे नाबाद 29, वेलिंगटन मसाकाजा स्ट जुरेल बो सुंदर 0, ल्यूक जोंगवी पगबाधा बो बिश्नोई 1, ब्लेसिंग मुजाराबानी बो बिश्नोई 0, टेंडाइ छटारा नाबाद 0, अतिरिक्त: 2 रन कुल योग: 20 ओवर में नौ विकेट पर 115 रन