Ranji Trophy Semi-Finals: जायसवाल का धमाल, 227 गेंद और 100 रन, 5 विकेट पर 260 रन, कप्तान शॉ फिर से फेल, 0 पर आउट

Highlights सरफराज खान ने 52 गेंद की पारी के दौरान पांच चौके जड़े और टीम की रन गति को तेज किया। जायसवाल ने पारी की 226वीं गेंद पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना दूसरा शतक पूरा किया। तामोरे के साथ शम्स मुलानी 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे।

Ranji Trophy Semi-Finals: युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की 100 रन की पारी से मुंबई ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मंगलवार को पहले दिन का खेल खत्म होने तक पांच विकेट पर 260 रन बना लिये। जायसवाल ने 227 गेंद की पारी में 15 चौके जड़े।

उन्होंने इस दौरान तीन अर्धशतकीय साझेदारियां की। उन्होंने सुवेद पारकर (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 63, शानदार लय में चल रहे सरफराज खान (40) के साथ चौथे विकेट के लिए 83 और विकेटकीपर हार्दिक तामोरे (नाबाद 51) के साथ पांचवें विकेट के लिए 63 रन की साझेदारियां निभाकर टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया।

Stumps Day 1: Mumbai - 260/5 in 86.6 overs (S Z Mulani 10 off 27, Hardik Jitendra Tamore 51 off 74) #MUMvUP#RanjiTrophy#SF2