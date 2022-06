Ranji Trophy Semi-Finals: सीएम ममता के खेल मंत्री तिवारी ने बंगाल को संभाला, एमपी के खिलाफ शाहबाज के साथ 143 रन जोड़े

Highlights खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 197 रन बनाये हैं। मनोज तिवारी (नाबाद 84) और शाहबाज (नाबाद 72) ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली। दोनों अब तक छठे विकेट के लिये 143 रन जोड़ चुके हैं।

Ranji Trophy Semi-Finals: अनुभवी बल्लेबाज मनोज तिवारी और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद ने छठे विकेट के लिये अटूट शतकीय साझेदारी निभाकर बंगाल को मध्य प्रदेश के खिलाफ बुधवार को यहां रणजी ट्राफी सेमीफाइनल में शुरुआती झटकों से उबारा।

मध्य प्रदेश के पहली पारी के 341 रन के जवाब में बंगाल का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया और एक समय उसका स्कोर पांच विकेट पर 54 रन था। तिवारी (नाबाद 84) और शाहबाज (नाबाद 72) ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली। ये दोनों अब तक छठे विकेट के लिये 143 रन जोड़ चुके हैं जिससे बंगाल ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 197 रन बनाये हैं।

Stumps Day 2: Bengal - 197/5 in 65.6 overs (Manoj Tiwary 84 off 182, Shahbaz 72 off 149) #BENvMP #RanjiTrophy #SF1

वह अभी मध्य प्रदेश से 144 रन पीछे है। तिवारी ने अपनी पारी में अब तक 182 गेंदों का सामना करके नौ चौके लगाये हैं। शाहबाज की 149 गेंद की पारी में भी नौ चौके शामिल हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से कुमार कार्तिकेय और पुनीत दाते ने दो-दो जबकि सारांश जैन ने एक विकेट लिया है।

5⃣0⃣ for Manoj Tiwary. 👍



5⃣0⃣ for Shahbaz Ahmed. 👌



1⃣0⃣0⃣-run stand between the two as Bengal move past 150. 👏



Follow the match ▶️ https://t.co/liCIcmh1BE#RanjiTrophy | #SF1 | #BENvMP | @Paytm | @CabCricketpic.twitter.com/qwVtGnbDhq