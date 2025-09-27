Ranji Trophy season 2025-26: एशिया कप फाइनल से पहले बड़ा बदलाव?, अजिंक्य रहाणे की जगह ये खिलाड़ी कप्तान

Highlights बैठक में शार्दुल को कप्तान बनाने के फैसले पर मुहर लगाई। रणजी ट्रॉफी सीज़न की शुरुआत 15 अक्टूबर से है। शार्दुल ठाकुर को मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है।

मुंबईः मुंबई टीम में बड़ा बदलाव किया है। आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए शार्दुल ठाकुर को मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है। आगामी रणजी ट्रॉफी सीज़न की शुरुआत 15 अक्टूबर से है। पिछले दो सीज़न तक मुंबई की कप्तानी करने के बाद अजिंक्य रहाणे द्वारा कप्तानी छोड़ने की घोषणा से पहले ही शार्दुल की कप्तानी की उम्मीद की जा रही थी। संजय पाटिल की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति ने इस सीज़न के लिए संभावित खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक में शार्दुल को कप्तान बनाने के फैसले पर मुहर लगाई।

Ranji Trophy season 2025-26: संभावित खिलाड़ी-

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मुशीर खान, अंगकृष रघुवंशी, अखिल हेरवाडकर, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, सुवेद पारकर, सूर्यांश शेडगे, आकाश पारकर, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, इरफान उमैर, रॉयस्टन डायस, प्रतीक मिश्रा, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), प्रसाद पवार (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, हिमांशु सिंह, अथर्व अंकोलेकर, ईशान मूलचंदानी।

पाटिल ने बताया, "चयन समिति ने सर्वसम्मति से शार्दुल को कप्तान नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह एक नेतृत्वकर्ता होने का परिचय दिया है। उम्मीद है कि वह आगे भी टीम का नेतृत्व करते रहेंगे।" तीन बार के रणजी ट्रॉफी चैंपियन शार्दुल ने इस महीने की शुरुआत में दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में वेस्ट ज़ोन की हार के दौरान टीम की अगुवाई की थी।

वह सीनियर खिलाड़ी रहाणे के कुशल मार्गदर्शन में एक और रणजी खिताब जीतने की उम्मीद करेंगे। ईरानी कप में रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ की कप्तानी करेंगे अक्षय वाडकर पिछले महीने चेन्नई में बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के दौरान लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे सरफराज खान के जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के सीज़न के पहले मैच के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

संभावित खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देते हुए, चयन समिति ने उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जो पूरे सीज़न के लिए उपलब्ध रहने की संभावना रखते हैं। मुंबई क्रिकेट संघ के सचिव अभय हडप और संयुक्त सचिव दीपक पाटिल द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय टीम में शामिल खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धता के अनुसार शामिल किया जाएगा।"