Ranji Trophy Final: सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में तीन शतक जड़ने वाले 22 साल के जायसवाल ने फाइनल में किया कमाल, मुंबई ने बनाए 5 विकेट पर 248 रन

Ranji Trophy Final: यशस्वी जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश के खिलाफ 78 रनों की पारी खेली। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 248/5 रन बनाए। जायसवाल ने आक्रामक बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए पृथ्वी शॉ के साथ 87 रन की साझेदारी की।

दूसरे सत्र से मध्य प्रदेश ने वापसी की। ऑफ स्पिनर सारांश जैन ने 2-31, जबकि अनुभव अग्रवाल ने 2-56 का प्रभावशाली स्पैल दिया। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, मुंबई ने जायसवाल के साथ अच्छी शुरुआत की और कप्तान शॉ ने मैदान के चारों ओर मध्य प्रदेश के गेंदबाजों की धुनाई की।

जायसवाल ने आगे बढ़ना जारी रखा और गौरव यादव के साथ-साथ सारांश जैन को ऑफ साइड पर रन बटोरे। शॉ ने कुछ बाउंड्री लगाने के बावजूद मध्य प्रदेश के गेंदबाजों के खिलाफ पिच से उछाल और बदलाव के अनुकूल होने के लिए संघर्ष किया।

Ranji Trophy Final: Yashasvi Jaiswal shines as Mumbai post 248/5 against Madhya Pradesh on Day 1



