Ranji Trophy: एमपी के यश दुबे ने मुंबई के खिलाफ लगाया शतक, केएल राहुल की तरह मनाया सेलिब्रेशन, देखें Video

Highlights BCCI डोमेस्टिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने दुबू के वीडियो को किया शेयर सेलिब्रेशन में दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करते हुए नजर आए दुबे

बेंगलुरु:रणजी ट्रॉफी के चल रहे फाइनल के तीसरे दिन मुंबई के खिलाफ मध्य प्रदेश के सलामी बल्लेबाज यश दुबे ने शानदार शतक जड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। मजेदार बात ये है कि जब उन्होंने यह शतक जड़ा तो दुबे ने टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल की तरह जश्न मनाया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। BCCI डोमेस्टिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने दुबे के इस सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश को 41 बार की चैंपियन मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के फाइनल में अंडरडॉग के रूप में देखा गया था, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव की अगुवाई वाली टीम ने वास्तव में दिखाया है कि वे पृथ्वी शॉ-कप्तान पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। टीम ने पहली पारी में, मुंबई को सरफराज खान के 134 रनों के साथ 374 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। जवाब में मध्य प्रदेश ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है और यश दुबे और शुभम शर्मा दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की है।

