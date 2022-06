Ranji Trophy Final 2022: मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीता, इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया

Highlights मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया। मुंबई के सरफराज खान को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को छह विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता।

Ranji Trophy Final 2022: मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश के शुभम शर्मा को मैन ऑफ द मैच और मुंबई के सरफराज खान को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

मध्य प्रदेश ने रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को छह विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। मध्य प्रदेश ने अपने इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने के लिए चार विकेट के पतन के लिए चौथी पारी में 108 रनों का पीछा किया।

What a journey for this legend Chandrakar Pandit..Lost the Ranji Final in 1999 as a captain but won it today as a coach. Life gives you everything but in its own sweet time. Really happy for MP captain Aditya Shrivastav and whole MP team on winning first Ranji Cup ever. pic.twitter.com/19zYlnJZcR