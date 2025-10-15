Ranji Trophy Elite 2025-26: टीम इंडिया से बाहर, 14 चौके-2 छक्के की मदद से 183 गेंद में नाबाद 125 रन, किशन ने खोले धागे, देखिए रणजी मैच झलकियां

Highlights तमिलनाडु की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने 51 रन देकर तीन विकेट चटकाए। एक दशक बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर डीटी चंद्रशेखर ने दो विकेट हासिल किए। बेंगलुरु में गत चैंपियन विदर्भ में नगालैंड के खिलाफ पहले दिन तीन विकेट पर 302 रन बनाए।

Ranji Trophy Elite 2025-26: कप्तान इशान किशन के शतक से झारखंड ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच के पहले दिन बुधवार को यहां तमिलनाडु के खिलाफ विषम परिस्थितियों से उबरते हुए छह विकेट पर 307 रन बनाए। भारतीय टीम में अपनी जगह गंवाने वाले किशन दिन का खेल खत्म होने पर 183 गेंद में नाबाद 125 रन बनाकर खेल रहे थे। साहिल राज 64 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। झारखंड पर 200 रन से कम पर सिमटने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन किशन और साहिल ने सातवें विकेट के लिए 150 रन की अटूट साझेदारी करके पारी को संभाला।

तमिलनाडु की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने 51 रन देकर तीन विकेट चटकाए। एक दशक बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर डीटी चंद्रशेखर ने दो विकेट हासिल किए। बेंगलुरु में गत चैंपियन विदर्भ में नगालैंड के खिलाफ पहले दिन तीन विकेट पर 302 रन बनाए।

सलामी बल्लेबाज अमन मोखादे ने नाबाद 148 रन की पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने पर यश राठौड़ 66 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। ध्रुव शौरे ने भी 64 रन की पारी खेली। कानपुर में सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर केएस भरत (144) के शतक से आंध्र ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ तीन विकेट पर 289 रन बनाए। उन्होंने 244 गेंद की अपनी पारी में 13 चौके मारे।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे शेख रशीद दिन का खेल खत्म होने पर 94 रन बनाकर खेल रहे थे। कटक में ओडिशा ने राजेश धूपर (नाबाद 76) के अर्धशतक से बड़ौदा के खिलाफ पांच विकेट पर 205 रन बनाए। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चार गेंद में तीन विकेट चटकाए।

जिससे बंगाल ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट एलीट ग्रुप सी मैच के पहले दिन बुधवार को यहां उत्तराखंड को 213 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में बंगाल ने भी पारी की पहली ही गेंद पर कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (00) का विकेट गंवाकर दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर आठ रन बनाए। सुदीप चटर्जी (नाबाद 01) और सुदीप कुमार घरामी (07) स्टंप के समय क्रीज पर थे।

बंगाल की टीम अभी उत्तराखंड से 205 रन से पीछे है। चोटों और खराब फॉर्म में बाद लय हासिल करने की कोशिशों में जुटे 35 साल के शमी को बुधवार को अपने शुरुआती 14 ओवर में कोई सफलता नहीं मिली लेकिन उत्तराखंड की पारी के अंतिम लम्हों में उन्होंने रिवर्स स्विंग का जादू चलाया। शमी ने तेजी से इन स्विंग होती गेंद पर जन्मेजय जोशी को बोल्ड किया।

फिर अगली गेंद पर राजकुमार को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। शमी हैट्रिक लेने से चूक गए लेकिन फिर इसी ओवर में एक गेंद बाद देवेंद्र सिंह बोरा को बोल्ड कर दिया। उन्होंने 37 रन देकर तीन विकेट चटकाए। इससे पहले उत्तराखंड के निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।

तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर सूरज सिंधू जायसवाल ने बंगाल की ओर से 54 रन पर चार विकेट चटकाए। उन्होंने अपनी गति, स्विंग और नियंत्रण से प्रभावित किया। शमी और आकाशदीप के विकेट चटकाने के नाकाम रहने के बाद जायसवाल ने बंगाल को पहली सफलता दिलाई। इशान पोरेल (40 रन पर तीन विकेट) ने उनका अच्छा साथ निभाया।

भूपेन लालवानी 128 गेंद में नौ चौकों की मदद से 71 रन बनाकर उत्तराखंड के शीर्ष स्कोरर रहे। सूरत में ग्रुप सी के एक अन्य मैच में हरियाणा ने 171 रन पर सिमटने के बाद रेलवे का स्कोर छह विकेट पर 93 रन करके वापसी की कोशिश की। पहले दिन के खेल के दौरान गेंदबाज छाए रहे और कुल 16 विकेट गिरे।

हरियाणा की ओर से सुमित कुमार ने 11 रन पर चार विकेट चटकाए। रेलवे की टीम अब भी 78 रन से पीछे है। इससे पहले हरियाणा के लिए पार्थ वत्स ने 52 जबकि अमन कुमार ने 22 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम को छह विकेट पर 71 रन के स्कोर से उबारकर 150 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

रेलवे की ओर से आकाश पांडे और जुवैर अली ने तीन-तीन जबकि कुणाल यादव और हिमांशु सांगवान ने दो-दो विकेट चटकाए। दिल्ली में सेना ने शिवम कुमार (72), नकुल शर्मा (नाबाद 64) और रवि चौहान (50) के अर्धशतक से त्रिपुरा के खिलाफ छह विकेट पर 246 रन बनाए। अहमदाबाद में असम ने गुजरात के खिलाफ छह विकेट पर 218 रन बनाए।

असम की ओर से प्रद्युन सैकिया ने 70 रन की पारी खेली। गुजरात की तरफ से सिद्धार्थ देसाई ने 53 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर और आर स्मरण के दमदार अर्धशतक की बदौलत कर्नाटक ने बुधवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के पहले दिन सौराष्ट्र के खिलाफ पांच विकेट पर 295 रन बनाए।

पडिक्कल (96 रन, 141 गेंद, 11 चौके) और नायर (73, 126 गेंद, नौ चौके) ने तीसरे विकेट के लिए 146 रन जोड़े। इन दोनों ने उस समय पारी को संवारा जब बाएं हाथ के स्पिनर धर्मेंद्र जडेजा (100 रन पर चार विकेट) ने सलामी बल्लेबाज निकिन जोस और कप्तान मयंक अग्रवाल को पारी की शुरुआत में जल्दी पवेलियन भेजा।

दिन का खेल खत्म होने पर स्मरण (नाबाद 66 रन, 120 गेंद, चार चौके, दो छक्के) के साथ अनुभवी श्रेयस गोपाल क्रीज पर डटे थे। जोस और अग्रवाल के केवल 26 रन तक पवेलियन लौटने के बाद कर्नाटक की टीम लड़खड़ा रही थी और पडिक्कल तथा विदर्भ के साथ दो सत्र खेलने के बाद वापस लौटे नायर ने पारी को संवारा।

पडिक्कल ऑफ साइड पर सहज दिखे और उन्होंने उस क्षेत्र में 10 चौके जड़े और इस दौरान कुछ बेहतरीन कट और ड्राइव लगाए। दूसरी ओर नायर ने फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच पांच चौके लगाए। जडेजा ने नायर को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा और फिर पडिक्कल को बोल्ड करके कर्नाटक का स्कोर चार विकेट पर 195 रन कर दिया।

सौराष्ट्र कर्नाटक पर दबाव बनाने के लिए कुछ और मौके बनाने की उम्मीद कर रहा था लेकिन स्मरण और श्रेयस गोपाल (नाबाद 38 रन) ने छठे विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी करके मेजबान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ग्रुप के अन्य मुकाबलों में तिरुवनंतपुरम में महाराष्ट्र की टीम रुतुराज गायकवाड़ (91) के अर्धशतक और जलज सक्सेना (49) की उपयोगी पारी के बावजूद महाराष्ट्र के खिलाफ सात विकेट पर 179 रन बनाकर संकट में है। महाराष्ट्र की ओर से एमडी निधीश ने 42 रन पर चार विकेट चटकाए।

पोरवोरिम में गोवा ने अभिनव तेजराणा (नाबाद 130) के नाबाद शतक और ललित यादव (नाबाद 80) के नाबाद अर्धशतक से चंडीगढ़ के खिलाफ तीन विकेट पर 291 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। इंदौर में मध्य प्रदेश ने सारांश जैन (75 रन पर छह विकेट) की धारदार गेंदबाजी से पंजाब को 232 रन पर समेटने के बाद बिना विकेट खोए छह बनाए। पंजाब की ओर से उदय शरण ने सर्वाधिक 75 रन बनाए।

लाड के शतक से मुंबई ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पांच विकेट पर 336 रन बनाए

सिद्धेश लाड (116) के शतक और शम्स मुलानी की नाबाद 79 रन की पारी से मुंबई ने बुधवार को यहां रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पांच विकेट पर 336 रन बनाए। टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम युवा स्टार आयुष म्हात्रे (28) और मुशीर खान (00) के विकेट जल्दी गंवाने के बाद चार विकेट पर 141 रन बनाकर संकट में थी।

पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे (27) और भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान (42) भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। लाड (156 गेंद, 17 चौके, तीन छक्के) और मुलानी (125 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) ने इसके बाद पांचवें विकेट के लिए 159 रन जोड़कर पारी को संभाला।

स्पिनर आबिद मुश्ताक ने पारी के 70वें ओवर में लाड को विकेटकीपर कन्हैया वधावन के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। युद्धवीर सिंह (82 रन पर दो विकेट) ने म्हात्रे और रहाणे को जल्दी पवेलियन भेजकर जम्मू-कश्मीर को अच्छी शुरुआत दिलाई। लाड और मुलानी ने इसके बाद पारी को संवारा।

हैदराबाद में दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान (नाबाद 91), आयुष डोडेजा (नाबाद 97) और कप्तान आयुष बडोनी (53) के अर्धशतक से दिल्ली के खिलाफ तीन विकेट पर 256 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर सांगवान और डोडेजा क्रीज पर थे। दोनों चौथे विकेट के लिए 149 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं।

दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 रन तक दो विकेट गंवा दिए थे। बडोनी ने सांगवान के साथ तीसरे विकेट के लिए 89 रन जोड़कर पारी को संभाला। चामा मिलिंद (34 रन पर दो विकेट) ने बडोनी को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। बडोनी ने 72 गेंद का सामना करते हुए नौ चौके मारे।

राजसमंद में छत्तीसगढ़ ने अजय मंडल के नाबाद 116 रन की बदौलत राजस्थान के खिलाफ सात विकेट पर 287 रन बनाए। खलील अहमद (65 रन पर दो विकेट) और अंकित चौधरी (41 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने छत्तीसगढ़ ने 49 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे।

लेकिन मंडल ने आशुतोष सिंह (44), आदित्य सरवते (43) और वासुदेव बारेथ (नाबाद 46) के साथ मिलकर टीम को संकट से उबारा। पुडुचेरी में हिमाचल प्रदेश ने वर्षा से प्रभावित पहले दिन मेजबान टीम के खिलाफ पांच विकेट पर 176 रन बनाए। मयंक डागर (नाबाद 82) और एकांत सेन (50) ने हिमाचल की ओर से अर्धशतक जड़े।