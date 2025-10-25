कौन हैं अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा?, रणजी ट्रॉफी इतिहास में नाम दर्ज कराया

Highlights असम ने अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 56 रन बना लिये। असम के पास दूसरी पारी में 51 रन की बढ़त है और उसके पांच विकेट शेष है। शानदार गेंदबाजी के सामने सेना की पारी भी सस्ते में सिमट गयी।

तिनसुकियाः सेना के गेंदबाज अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा ने शनिवार को असम के खिलाफ एलीट ग्रुप सी मैच में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दो गेंदबाजों द्वारा हैट्रिक लेने का पहला रिकॉर्ड बनाया। तिनसुकिया जिला खेल संघ मैदान पर खेले गए मैच के शुरुआती दिन 25 विकेट गिरे जिसमें असम की पहली पारी 103 जबकि सेना की पहली पारी 108 रन पर सिमटी। स्टंप्स के समय असम ने अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 56 रन बना लिये। असम के पास दूसरी पारी में 51 रन की बढ़त है और उसके पांच विकेट शेष है।

दिन की शुरुआत में जांगड़ा ने चार ओवर में तीन विकेट लिये जबकि अर्जुन ने 6.1 ओवर में 46 रन देकर पांच विकेट लिए। सेना के बल्लेबाजों को भी हालांकि रन बनाने के लिए जूझना पड़ा। रियान पराग (25 रन पर पांच विकेट) और राहुल सिंह (44 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने सेना की पारी भी सस्ते में सिमट गयी।

इस तरह असम ने मैच में जोरदार वापसी की लेकिन उसके बल्लेबाज दूसरी पारी में भी अब तक विफल रहे हैं। स्टंप्स के समय सुमित घाडीगांवकर (नाबाद 17) और शिवशंकर रॉय क्रीज पर थे। दिन की शुरुआत में पुलकित नारंग ने परवेज मुशर्रफ और दिनेश दास को खाता खोले चलता कर पांच रन पर दो विकेट चटका दिये।

शर्मा ने इसके बाद पारी के 12वें ओवर में पराग (36) को आउट करने के बाद अगली दो गेंदों पर घाडीगांवकर और रॉय को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। इस बीच सलामी बल्लेबाज प्रदयुन सैकिया (52) ने अर्धशतक पूरा किया लेकिन जांगड़ा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें आउट कर दिया।

जांगड़ा ने इसके बाद अपने अगले ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर मुख्तार हुसैन और भार्गव लाखड़ को चलता कर अपनी हैट्रिक पूरी की। ग्रुप सी के अन्य मैच में सुदीप घरामी (56), अभिषेक पोरेल (51) के अर्धशतकों और सुमंत गुप्ता के नाबाद 58 रनों की बदौलत बंगाल ने ईडन गार्डन्स में गुजरात के खिलाफ 72 ओवर में सात विकेट पर 244 रन बनाए।

मेजबान टीम का स्कोर एक समय एक विकेट पर 75 रन से चार विकेट पर 95 रन पहुंच गया था लेकिन टीम ने दिन का खेल खत्म होने अच्छी वापसी की। गुजरात के लिए सिद्धार्थ देसाई ने 55 रन देकर तीन विकेट लिए। रेलवे ने रामनगर में मोहम्मद सैफ के नाबाद 99 रनों की बदौलत उत्तराखंड के खिलाफ दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 233 रन बनाए।

सैफ ने 166 गेंदों पर छह छक्कों और चार चौकों की मदद से नाबाद 99 रन बनाए। क्रीज पर उनके साथ भार्गव मेराई 44 रन बनाकर खेल रहे है। लाहली में त्रिपुरा और हरियाणा के मैच के पहले दिन 18 विकेट गिरे। मेजबान टीम पहली पारी में 29 रनों से आगे थी और आठ विकेट पर 155 रन बना चुकी थी। स्टंप्स के समय हरियाणा ने आठ विकेट पर 155 रन बनाकर पहली पारी में 29 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

इससे पहले हनुमा विहारी (33) और स्वप्निल सिंह (44) की अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद त्रिपुरा की पहली पारी 48.1 ओवर में 126 रन पर सिमट गयी। हरियाणा के लिए निखिल कश्यप (चार विकेट) और पार्थ वत्स (तीन विकेट) सबसे सफल गेंदबाज रहे।