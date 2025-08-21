रणजी ट्रॉफी 2025-26ः 201 मैच खेल 14000 से अधिक रन, 37 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी कप्तानी, कौन हैं दावेदार

Ranji Trophy 2025-26: रहाणे ने अभी तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 201 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 14000 से अधिक रन बनाए हैं। रणजी सत्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मुंबई की टीम अपने पहले मैच में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी।

August 21, 2025

Highlightsमुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए सम्मान की बात है।सफर जारी रखूंगा ताकि हमें और अधिक ट्रॉफी जीतने में मदद मिल सके।मुंबई ने ईरानी कप और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती थी।

मुंबईः अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र से पहले गुरुवार को मुंबई के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह नया नेतृत्वकर्ता तैयार करने का सही समय है। यह 37 वर्षीय खिलाड़ी हालांकि एक बल्लेबाज के रूप में टीम में बना रहेगा। रहाणे ने अभी तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 201 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 14000 से अधिक रन बनाए हैं। रणजी सत्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और मुंबई की टीम अपने पहले मैच में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी। रहाणे ने एक्स पर लिखा, ‘‘मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए सम्मान की बात है।

Ranji Trophy 2025-26: कौन दावेदार-

सरफराज खान

यशस्वी जायसवाल 

आयुष महात्रे

शिवम दुबे।

आगे नए घरेलू सत्र को देखते हुए मेरा मानना है कि नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है और इसलिए मैंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और एमसीए (मुंबई क्रिकेट संघ) के साथ अपना सफर जारी रखूंगा ताकि हमें और अधिक ट्रॉफी जीतने में मदद मिल सके।

मैं आगामी सत्र में खेलने को लेकर उत्साहित हूं।’’ उनकी कप्तानी में मुंबई ने 2023-24 के सत्र में फाइनल में विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। उनकी कप्तानी में मुंबई ने ईरानी कप और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती थी।

