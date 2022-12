Ranji Trophy 2023: भारतीय क्रिकेट में पहला अवसर, रणजी ट्रॉफी में नजर आएंगी तीन महिला अंपायर, जानें कौन हैं

Highlights रणजी ट्रॉफी 2023 में बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। बीसीसीआई की अंपायरिंग परीक्षा पास करने के बाद भी वह सेंटर-स्क्वायर पर बनी रहीं। महिला अंपायर पुरुष क्रिकेट मैच में मैदानी अंपायर के रूप में काम करेंगी।

Ranji Trophy 2023: रणजी ट्रॉफी 2023 में बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। वृंदा राठी मुंबई के मैदानों में एक स्कोरर थीं, लेकिन न्यूजीलैंड के अंतरराष्ट्रीय अंपायर कैथी क्रॉस के साथ एक मुलाकात ने उन्हें 22 गज की दूरी पर कदम रखने के लिए प्रेरित किया।

चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जननी नारायणन ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जब तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (टीएनसीए) ने अंपायरों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। कंधे की चोट ने पेशेवर क्रिकेटर बनने के गायत्री वेणुगोपालन के सपने को चकनाचूर कर दिया, लेकिन बीसीसीआई की अंपायरिंग परीक्षा पास करने के बाद भी वह सेंटर-स्क्वायर पर बनी रहीं।

Good News:



BCCI will now allow female umpires to officiate during the upcoming Ranji Trophy 2022.



Vrinda Rathi, Janani Narayanan, and Gayathri Venugopalan will be seen officiating from the second-round onwards.



Source: The Indian Express | #CricketTwitterpic.twitter.com/jSvjcUt8js