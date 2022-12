Ranji Trophy 2022-23: हरियाणा की टीम 46 रन पर ढेर, अंडर-19 विश्व कप के स्टार निशांत सिंधु ही दोहरे अंक में पहुंचे, हिमाचल का करारा जवाब

Highlights केवल एक बल्लेबाज अंडर-19 विश्व कप के स्टार निशांत सिंधु (19) ही दोहरे अंक में पहुंचे। बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पहली पारी में 198 रन पर आउट कर दिया। उत्तर प्रदेश की तरफ से रिंकू सिंह ने 79 और प्रियम गर्ग ने 53 रन बनाए।

Ranji Trophy 2022-23: हिमाचल प्रदेश के तेज गेंदबाजों ने सुबह की नमी का पूरा फायदा उठा कर मंगलवार को यहां हरियाणा को रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच के पहले दिन ही 46 रन पर ढेर कर दिया। हिमाचल ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 246 रन बनाए हैं और इस तरह से 200 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

उसकी तरफ से प्रशांत चोपड़ा (137) और राघव धवन (नाबाद 86) ने पहले विकेट के लिए 219 रन की मजबूत साझेदारी की। हरियाणा के कप्तान हिमांशु राणा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ। हिमाचल प्रदेश के गेंदबाजों वैभव अरोड़ा (15 रन देकर चार), सिद्धार्थ शर्मा (12 रन देकर तीन) और कंवर अभिनय (एक रन देकर दो) ने उसकी पारी समेटने में देर नहीं लगाई।

हरियाणा की तरफ से केवल एक बल्लेबाज अंडर-19 विश्व कप के स्टार निशांत सिंधु (19) ही दोहरे अंक में पहुंचे। उधर कोलकाता में ईशान पोरल (35 रन देकर पांच) की शानदार गेंदबाजी से बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पहली पारी में 198 रन पर आउट कर दिया। उत्तर प्रदेश की तरफ से रिंकू सिंह ने 79 और प्रियम गर्ग ने 53 रन बनाए।

बंगाल की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और उसने दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 29 रन बनाए हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से शिवम मावी ने 14 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। सोविमा में नागालैंड ने उत्तराखंड को 282 रन पर आउट किया। उत्तराखंड की तरफ से कुणाल चंदेला ने 92 जबकि दीक्षांशु नेगी ने 83 रन बनाए।

नागालैंड ने दिन का खेल समाप्त होने के समय बिना किसी नुकसान के नौ रन बनाए थे। ग्रुप ए के ही कटक में खेले जा रहे एक मैच में ओडिशा ने बड़ौदा के खिलाफ पांच विकेट पर 214 रन बनाए हैं। उसकी तरफ से शांतनु मिश्रा ने 61 और शुभ्रांशु सेनापति ने 52 रन बनाए।

युवा यश धुल को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कप्तानी के रूप में पहले मैच में कड़ा सबक मिला क्योंकि उनकी टीम दिल्ली मंगलवार को यहां महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्राफी ग्रुप बी मैच के पहले दिन 191 रन पर आउट हो गई। अनुभवी इशांत शर्मा की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण में हालांकि दिल्ली को अच्छी वापसी दिलाई।

दिल्ली ने पहले दिन ही महाराष्ट्र के पांच विकेट 80 रन पर निकाल दिये। महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उसके तेज गेंदबाजों मनोज इंगाले (43 रन देकर पांच विकेट), राजवर्धन हेंगारगेकर (58 रन देकर तीन) और अक्षय पालकर (67 रन देकर दो) ने कहर बरपाया।

It's stumps on Day 1⃣ of the #HYDvTN#RanjiTrophy clash!



Hyderabad finish the day with a total of 256/5 on board with skipper Tanmay Agarwal (116*) & Mickil Jaiswal (32*) at the crease.



Scorecard👉 https://t.co/yI1o8QnQ5A… pic.twitter.com/xKozuRutZP