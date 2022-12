Ranji Trophy 2022-23: पिता सचिन तेंदुलकर से आगे निकले अर्जुन, डेब्यू मैच में जड़े 120 रन, जानें महान क्रिकेटर का क्या था स्कोर, देखें वीडियो

Highlights अर्जुन ने 207 गेंद में 120 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। संयोग से 34 साल पहले 1988 के दिसंबर में सचिन ने अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर भी 100 रन बनाए थे। गुजरात के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाकर महान क्रिकेटर बनने की यात्रा का सफर शुरू किया था।

Ranji Trophy 2022-23: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, मास्टर ब्लास्टर और महान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने पिता को पीछे छोड़ दिया है। अपने क्रिकेट करियर में एक बड़ा कदम तब उठाया, जब 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत में प्रथम श्रेणी शतक लगाया।

गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन ने अपने पिता महान सचिन का अनुकरण करते हुए पोरवोरिम में राजस्थान के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के दूसरे दिन शतक लगाया। संयोग से 34 साल पहले 1988 के दिसंबर में सचिन ने अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर भी 100 रन बनाए थे। अर्जुन ने 207 गेंद में 120 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

सचिन तेंदुलकर ने 34 साल पहले 15 साल की उम्र में वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाकर महान क्रिकेटर बनने की यात्रा का सफर शुरू किया था। दिवंगत लाला अमरनाथ और उनके तीन में से एक बेटे सुरिंदर ने अपने टेस्ट पदार्पण में शतक जड़े थे जिससे वे खेल के इस 145 साल के पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पिता-पुत्र की पहली जोड़ी बने थे।

